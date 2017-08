Droombaan: Elise Leijtens (27) runt samen met haar broer het label Solligne

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Elise Leijtens (27) runt samen met haar broer het label Solligne, een cosmeticamerk met wenkbrauw- en wimperverf. Haar droom is om Solligne uit te laten groeien tot internationaal beautymerk.

Beroep: Medeoprichter Solligne

Status: Ondernemer

Doel: Het merk wereldwijd in de schappen zien liggen

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘€ 3.000 bruto per maand. Ik vind een hoog salaris niet belangrijk. Ik investeer liever in mijn merk dan dat het geld op mijn bankrekening staat.’

Gemiddelde werkweek: ‘Zo’n zestig tot zeventig uur. Mijn werkdag duurt van 07.30 tot 18.00 uur. Daarnaast werk ik vaak in de avonden en weekenden.’

Droombaan omdat…

‘…ik doe wat ik van kinds af aan wilde: werken in de cosmetica. Ik ben dol op alles wat met beauty te maken heeft en dat ik daar nu dagelijks mee bezig ben, is echt een droom die is uitgekomen. Samen met mijn broertje ben ik eigenaar van Solligne. Momenteel verkopen we alleen wenkbrauw- en wimperverf, maar we zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarin kan ik mijn creatieve ei kwijt. Ik heb altijd geweten dat ik niet voor een baas wilde werken. Ik vind het heerlijk dat ik als ondernemer vrijheid heb en mijn eigen tijd kan indelen.’

Zo begon het

‘Mijn ouders werken al zolang ik me kan herinneren in de cosmeticabranche. Ze importeren cosmetica uit het buitenland en distribueren die vervolgens naar winkels als Douglas, ICI Paris XL en Etos. Ik ben dus letterlijk opgegroeid tussen de cosmetica. Mijn ouders hebben me nooit gepusht om bij hen te werken. Sterker nog: ze vonden dat ik na mijn studie Marketing eerst werkervaring moest opdoen in een ander bedrijf. Ik heb er bewust voor gekozen om toch in het bedrijf van mijn ouders aan de slag te gaan, omdat dit me het meeste trok. Vorig jaar kreeg ik de kans om naast mijn werkzaamheden samen met mijn broertje een eigen merk te starten. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen.’

Mijn doel

‘We hebben in Nederland nu meer dan vierhonderd verkooppunten. Dat zijn er veel, maar we willen meer. Het is een droom om ons merk wereldwijd in de schappen te zien liggen. We verkopen onze producten inmiddels in Malta en er staan nog meer landen op de planning. Verder willen we ons assortiment uitbreiden met producten op het gebied van reiniging, verzorging en make-up. En op een dag zal ik samen met mijn broertje het bedrijf van mijn ouders overnemen.’

Elises checklist

Trots op

‘Dat we na een jaar al vierhonderd verkooppunten hebben. Al moet ik eerlijk zeggen dat dit zonder het bedrijf van mijn ouders nooit zo snel was gegaan. We hebben veel gehad aan hun contacten. Dat neemt niet weg dat mijn broertje en ik er keihard voor werken.’

Tip

‘Blijf dicht bij jezelf. Dat is lastig, ik vraag nog te vaak naar de mening van anderen. Probeer toch naar je gevoel te luisteren, dat is vaak juist.’

Struggles

‘Ik laat mijn stemming nog te vaak beïnvloeden door mensen die negatief zijn. Ik probeer mezelf daarom alleen maar te omringen met positieve mensen die mij inspireren. Dat is goed voor mijzelf en mijn merk.’

Sleutel tot succes

‘Je markt kennen. Ik verdiep me continue in de cosmeticamarkt. Wie zijn de klanten en wat zijn hun behoeften? Wie zijn de concurrenten en waar zijn zij mee bezig? Kennis brengt je verder.’

Keyword

‘Eerlijkheid. Samenwerken met mijn broer is heel leuk, maar we hebben ook discussies en meningsverschillen. Door eerlijk naar elkaar te zijn, kunnen we zo goed samenwerken.’

Al tien jaar is VIVA400 hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen die inspireren door wie ze zijn, wat ze doen en wat ze bereiken. Ben jij of ken jij zo’n vrouw? Meld je dan nu aan voor de VIVA400 2017! Klik hier.

Meer lezen over de job van Elise? Check de rubriek ‘Droombaan’ in VIVA 34. De editie ligt van 26 t/m 29 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Het artikel is ook te lezen op Blendle.