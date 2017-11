Droombaan: Evelien richtte Free a Girl op

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Werken in de commerciële sector gaf Evelien Hölsken (47) geen voldoening. Ze stopte en richtte Free a Girl op. Aan VIVA vertelt ze hoe zij met haar stichting dagelijks de strijd tegen kinderprostitutie voert.

Beroep: Directeur Stichting Free a Girl

Status: In loondienst

Goal: Met Free a Girl kinderprostitutie de wereld uithelpen.

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Maandelijks € 5.000 bruto. Hier moet ik mij gek genoeg vaak voor verantwoorden. Zodra je iets goeds doet voor de wereld, moet dat ineens gratis. Ik kan niet alles met vrijwilligers doen. We zijn een bedrijf dat door een professioneel team moet worden gerund. Daar staat een professioneel salaris tegenover.’

Gemiddelde werkweek: ‘Vijftig uur, verdeeld tussen korte dagen van 08.00 tot 15.00 uur en lange dagen van 08.00 tot 22.00 uur.’

Tip: ‘Geef nooit op. Dat iets niet lukt, betekent niet dat je je doel moet aanpassen. Je moet alleen een andere route nemen.’

Trots op: ‘Ons project School for Justice: twintig meisjes die we hebben gered uit de prostitutie studeren nu rechten aan de universiteit, zodat ze daarna de straffeloosheid in hun eigen land aan kunnen pakken. Veel daders lopen vrij rond, omdat ze niet worden vervolgd. Daardoor voelen slachtoffers zich nooit echt verlost. Met School for Justice geven wij ze een kans om terug te vechten.’

Droombaan omdat…

‘…het mij ontzettend veel voldoening geeft. Free a Girl houdt zich bezig met kinderprostitutie. We bevrijden meisjes uit bordelen, voeren campagne en lobbyen in de landen waar het voorkomt en pakken de straffeloosheid daar aan. Ik ben elke dag bezig om concreet iets tegen kinderprostitutie te doen. Ik krijg de kans meisjes hun leven terug te geven. Dat is zo waardevol. Dat maakt dit echt tot een droombaan.’

Zo begon het

‘Ik heb Commerciële Economie gestudeerd en had daarna allerlei banen in de commerciële sector, waarvan de laatste als vestigingsmanager van een uitzendbureau. Ik was goed in wat ik deed, had een goed salaris en een mooie auto, maar was alleen maar bezig met het halen van targets. Op een dag werd ik wakker en wist: hier word ik niet gelukkig van. Ik heb dezelfde dag mijn baan opgezegd. Ik wilde graag iets doen voor kinderen en ging aan de slag bij Plan Nederland. Daar heb ik met veel plezier aan diverse projecten gewerkt, maar de bureaucratie van zo’n grote organisatie ging mij tegenstaan. Ik wil dat dingen snel gaan, dat ik iets concreets doe. Daarom heb ik in 2008 Free a Girl opgericht.’

Dit wil ik nog bereiken

‘We hebben tot op heden 4.067 meisjes bevrijd, maar mijn doel is kinderprostitutie de wereld uit helpen. Ik geloof dat dat haalbaar is, maar er is internationale samenwerking voor nodig. We zijn nu hard bezig de problematiek wereldwijd op de kaart te zetten. Ik wil voor elkaar krijgen dat overheden van landen waar kinderprostitutie voorkomt, bij de VN ter verantwoording worden geroepen en dat er druk op hen wordt gezet om de problematiek aan te pakken.’

Lottes checklist

No go

‘Niet netwerken. Je netwerk is alles in deze business. Met een groot netwerk is er altijd wel iemand die de vaardigheid heeft waar jij naar op zoek bent. Werk dus aan je netwerk. Maak jaarlijks een lijst met tien mensen met wie je koffie wilt drinken en make that happen.’

Inspiratie

‘Seminars en trainingen van coach Tony Robbins kan ik iedereen aanraden. Ze helpen mij om groot te denken, ergens concreet voor te gaan en te focussen op mijn uiteindelijke doel.’

Sleutel tot succes

‘Samenwerken; je kunt het niet alleen. Durf te vragen om hulp. Mensen zijn vaker bereid die te bieden dan je denkt.’

Struggles

‘Dat we afhankelijk zijn van de giften van anderen. De commerciële sector is heel concreet: je biedt een dienst of product aan, waarvoor anderen willen betalen. Zoiets concreets kunnen wij niet bieden, daardoor voelt het soms alsof we aan het ‘bedelen’ zijn.’

