Droombaan: Hannah Boere (26) startte drie jaar geleden haar eigen evenementenbureau

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Met haar laptop aan de keukentafel startte Hannah Boere (26) drie jaar geleden haar eigen evenementenbureau. Ze organiseert events, waarbij ze van begin tot eind over alles meedenkt en beslist.

Beroep: Eventmanager bij haar eigen organisatiebureau Inspired By

Status: Ondernemer

Doel: Evenementen organiseren waarbij de totale beleving klopt, voor zowel de bezoeker als de opdrachtgever

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Dat hangt af van het aantal opdrachtgevers en het soort evenementen. Maar met een omzet van 60.000 tot 70.000 euro eind dit jaar ben ik tevreden.’

Gemiddelde werkweek: ‘In drukke weken draai ik zestig à zeventig uur. In rustigere periodes, zoals de zomer, is dat zo’n dertig uur.’

Mijn baan is leuk…

‘…omdat ik een event van A tot Z mag produceren en mijn werk daardoor heel afwisselend is. Ik ben betrokken bij alle stadia van het organiseren. Van acquisitie en conceptontwikkeling tot aan de logistiek en organisatie. Geen dag is hetzelfde. Daar word ik heel gelukkig van. Als eventmanager probeer ik er van begin tot eind een ervaring van te maken. Als dat lukt en ik van bezoekers en opdrachtgevers complimenten krijg, geeft dat een enorme adrenalinekick.’

Zo begon het

‘Ik ben na mijn opleiding aan de Hotelschool in

de evenementenbranche beland. Ik begon in loondienst, maar merkte dat ik onder een baas beperkt was in de toegevoegde waarde die ik kon leveren aan een evenement. Ik had het idee dat ik meer in mijn mars had. Daarom besloot ik in juli 2014 mijn eigen bedrijf Inspired By te starten. Ik laat me tijdens mijn werk inspireren door mensen die ik ontmoet, dingen die ik zie of lees; eigenlijk door alles om me heen. Ik ben gestart met een laptop aan de keukentafel. Mijn eerste klanten had ik snel binnen: m’n twee oude werkgevers hadden extra handen nodig bij een klus.’

Mijn doel

‘Ik organiseer momenteel vooral evenementen in de zakelijke en ondernemersbranche, zoals het Nederlands Kampioenschap Pitchen. Uitdagend, want zakenmensen zijn kritisch en willen waar voor hun geld. Ik zou graag meer evenementen in de publieke of informele branche willen organiseren, meer met een feestelijke sfeer, zoals De Vrienden van Amstel LIVE! of een groot festival.’

Trots op

‘Wat ik in drie jaar ondernemen heb bereikt: non-stop klussen, een prachtig netwerk en een goede balans tussen werk en privé.’

Tip

‘Vertrouw op je intuïtie. Als je denkt dat iets niet klopt, is dat vaak zo. Naar je onderbuikgevoel luisteren scheelt je een hoop tijd en geld.’

No Go

‘Onaardig doen tegen anderen. Met vriendelijk zijn kom je minstens zo ver. En vaak zelfs verder.’

Struggles

‘Ondernemen brengt ook onrust met zich mee. Er is veel concurrentie, terwijl je er wel voor moet zorgen dat er inkomen binnenkomt.

Advies

‘Ben je bang of twijfel je? Vraag jezelf dan af wat het ergste is dat kan gebeuren. Vaak is het worstcasescenario helemaal niet zo dramatisch.’

