Droombaan: Marloes is CrossFit trainer bij KickStart CrossFit

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Marloes Vogt (27) is al van jongs af aan een fanatieke sporter. Als sportinstructeur heeft ze van haar hobby haar beroep weten te maken.

Beroep: CrossFit level 1 trainer en CrossFit Kids trainer bij KickStart CrossFit

Status: Zzp’er

Goal: ‘Met CrossFit mensen plezier laten krijgen in bewegen.’

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik kan nu nog niet rondkomen van de trainingen en werk daarom nog drie dagen op kantoor voor sociale wijkteams. Wat je als trainer verdient, hangt af van de duur en de soort trainingen die je geeft.’

Gemiddelde werkweek: ‘Ik werk nu ongeveer twintig uur per week als trainer, maar wil dat uitbouwen naar het dubbele. De werktijden zijn onregelmatig omdat ik vaak ‘s ochtends, ’s avonds en in het weekend trainingen geef.’

Trots op: ‘Dat ik heb gekozen voor een baan waar ik energie van krijg, ook al betekende dat kiezen voor onzekerheid. Ik had vorig jaar een vast contract binnen handbereik, maar koos er niet voor omdat ik wist dat het me niet gelukkig zou maken. Ik ben parttime gaan werken en er trainingen naast gaan doen. Nu kom ik elke dag vrolijk thuis.’

Droombaan omdat…

‘…het niet voelt als werk. Ik heb altijd een passie gehad voor sport: ik koos op de middelbare school al voor een sportklas en deed aan hockey en hardlopen. Nu heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ik heb veel vrolijke mensen om mij heen, die voor hun plezier komen trainen. Ze hebben doelen die ze graag willen bereiken en ik mag hen daarbij helpen. CrossFit is een combinatie van gewichtheffen, atletiek en turnen. Daardoor is het een heel afwisselende sport die voor veel mensen toegankelijk is. Het is zo leuk om de vreugde van mensen te zien als ze voor het eerst een pull-up of zware deadlift doen.’

Hoe kwam je op het idee?

‘Ik heb Management in de Zorg gestudeerd en ging na mijn studie aan de slag bij een zorgbelangenorganisatie. In mijn vrije tijd deed ik aan bootcamp. Mijn trainer was de eerste die mijn passie voor sport opmerkte. Het zette me aan het denken. Toen hij me een functie als trainer aanbood, heb ik geen moment getwijfeld. Na het geven van een aantal proeflessen was ik verkocht en begon ik aan een opleiding Sport, beweging en voeding. Om CrossFit te mogen geven moet je de CrossFit level one course volgen, daarna heb ik ook nog de CrossFit specialty course kids gevolgd en diverse online trainingen.’

Wat wil je nog bereiken?

‘Ik geef nu voornamelijk trainingen, maar zou graag een groter aandeel willen hebben in het reilen en zeilen van de onderneming. Bijvoorbeeld door de leiding van een nieuwe vestiging op mij te nemen. En ik wil meer lessen aan tieners geven; zo’n leuke doelgroep om mee te werken.’

Marloes’ checklist

No go

‘Anderen niet kunnen motiveren. Als je motivatie niet weet over te brengen, is dit niet de job voor jou.’

Struggles

‘Het onzekere bestaan als freelance trainer. Trainer is geen beschermd beroep, waardoor iedereen zich zo kan noemen. Ik probeer mensen voor mij te laten kiezen door de kwaliteit van mijn trainingen hoog te houden, maar de concurrentie is enorm.’

Sleutel tot succes

‘Risico’s durven nemen. Wie niet waagt, wie niet wint. Daarnaast vind ik een goede balans tussen privé en werk ook belangrijk. Je kunt wel keihard werken, maar als je vervolgens in een leeg huis thuiskomt, hoe succesvol ben je dan?’

App

‘Ik gebruik de app myWOD, een afkorting van my workout of the day. Hierin kun je je trainingsresultaten en vooruitgang bijhouden.’