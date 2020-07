Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt coach Danielle Heemskerk al jouw vragen op het gebied van body positivity.

Vraag 1

De zomer is aangebroken, maar ik voel me allesbehalve bikini ready. Zonnen in mijn eigen tuin vind ik al lastig, laat staan op het strand. Hoe kan ik deze onzekerheid opzijzetten en me toch sexy voelen in mijn badkleding?

Antwoord:

‘Ik zou voor jezelf eerst duidelijk proberen te krijgen wat bikini ready voor jou betekent. In heel veel gevallen is het een opgelegd schoonheidsideaal van slanke, afgetrainde vrouwen met een platte buik die zonder blikken of blozen over het strand paraderen. En dat beeld wordt ons meer opgedrongen dan dat het de realiteit is. Dus wat vind jij eigenlijk zelf een mooi lijf? En sluit dat aan bij het ideaalbeeld? Nee? Laat dat beeld dan lekker los. Daarnaast is het belangrijk om je in je badkleding niet te focussen op hoe je eruitziet, maar vooral op hoe je je voelt. Focus je eens op de dingen die ervoor zorgen dat zo’n stranddag zo lekker is. Dus het zand tussen je tenen, de zon op je huid en lekker ontspannen met een drankje. Schenk dáár aandacht aan, want die elementen zorgen ervoor dat jij je goed voelt. En als je je graag sexy wilt voelen, koop dan ook een bikini of badpak waarin je je extra sexy voelt. Uiteindelijk is sexy zijn meer een attitude dan een uiterlijk. Dus sta daar ook met die mentaliteit en show je lijf zoals het is. En kijk ook eens om je heen. Aan het strand of aan het zwemband zie je pas hoe lichamen er in het echt uitzien. Dat is het beste bewijs van diversiteit dat je kunt krijgen. Want hoeveel perfecte lichamen zie je nou daadwerkelijk? Dat beeld is de uitzondering, niet de regel. Probeer jouw lijf dus vooral te zien als onderdeel van die diversiteit. Waardeer dat en geniet van de stranddagen!’

Vraag 2

Elke keer als ik langs een spiegel loop en naar mezelf kijk, voel ik me opgelaten en onzeker. Ik wil mezelf graag leuk vinden en me zelfverzekerd voelen, maar hoe doe ik dit?

Antwoord:

‘Heel veel vrouwen hebben de gewoonte om zichzelf te checken als ze langs een spiegel of etalage lopen. We lopen onszelf na in het beeld en kijken even naar onze buik of billen. Als je je onzeker voelt, denk je vaak heel kritische dingen over je lichaam. Dit kan een gigantische impact hebben, want je bent constant op een negatieve manier met je lichaam bezig, en elke confrontatie met een spiegel maakt je overmatig bewust van je ongelukkige zelf. Alsof je jezelf een paar keer per dag flink beledigt. De eerste stap is om het ongemak dat je ervaart weg te nemen. Dit kun je doen door jezelf te laten wennen aan je lichaam zoals het is. In de spiegel zijn we vaak juist op zoek naar wie we graag zouden willen zijn. Dit laat je los door vaker, langer en bewuster in de spiegel te kijken naar wie je nú bent. Uiteindelijk raak je comfortabeler met jezelf. Ten tweede is het goed om je af te vragen of je de dingen die jij over je lijf denkt, ook hardop tegen een vriendin zou zeggen. Als het antwoord nee is, dan moet je jezelf dit ook niet aandoen. Probeer deze gedachtes dus te veranderen in aardigere uitspraken over jezelf. Kijk eens wat dat lichaam allemaal voor jou doet. En hoe goed het functioneert. Hopelijk zal het dan lukken om met een positievere blik naar jezelf te kijken.’

Wie is Danielle?

Danielle Heemskerk (35) is leerpsycholoog en expert in lichaamsbeeld en eetgedrag. Met haar Bureau Body Positive coacht ze mensen om het negatieve beeld van hun lichaam en de verkrampte relatie met eten los te laten. Daarnaast spreekt ze regelmatig op events en congressen over thema’s als body positivity, schoonheidsnormen en de dieetcultuur. Bodypositive.nl

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief