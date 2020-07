Eveline Stallaart: ‘Breng dat nieuwe, spannende gevoel terug in de relatie’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt seksuoloog Eveline Stallaart al jouw vragen op het gebied van intimiteit.

Vraag 1

Mijn vriend en ik hadden in het begin van onze relatie meerdere keren per week seks, maar de laatste paar maanden is de spanning totaal verdwenen en is er nog maar weinig actie in de slaapkamer. Hoe krijgen we het vuurwerk terug in onze relatie?

Antwoord:

‘Het is altijd goed om te beseffen dat in het begin van een relatie alles nieuw en spannend is. Hormonen werken in je voordeel en daarnaast doe je ook nog eens extra je best voor elkaar. Deze twee elementen zorgen ervoor dat je in het begin van je relatie een stuk actiever bent in de slaapkamer. Op het moment dat alles weer wat normaler wordt, komt je natuurlijke libido naar voren. En dan komt het regelmatig voor dat de boel een beetje inzakt. De nieuwigheid in een relatie krijg je niet meer terug, maar het moeite voor elkaar doen kun je wél weer terugkrijgen. Verras elkaar dus wat vaker door bijvoorbeeld eens te kijken of je op andere plekken dan in bed seks kunt hebben. Op die manier blijf je elkaar prikkelen en tegelijkertijd breng je het nieuwe, spannende element terug. Daarnaast is het ook goed om eens bij je partner aan te geven dat je merkt dat jullie minder seks hebben. Vraag waar dit vandaan komt, want het kan zomaar zijn dat een van jullie helemaal niet lekker in zijn vel zit en dat daardoor de actie in de slaapkamer is verdwenen. Als je veel stress ervaart, heb je minder ruimte in je hoofd voor dingen als seks en intimiteit. Kaart dit dus vooral aan en heb het er samen over. Al is het alleen maar om te checken of het goed gaat met je partner. Geen probleem op dit vlak? Dan zou ik jullie vooral willen aanraden om dat nieuwe, spannende gevoel terug te brengen in jullie relatie. Dan komt het vuurwerk hopelijk vanzelf terug.’

Vraag 2

Een aantal maanden geleden ervoer ik voor het eerst pijn bij het vrijen, waardoor ik helemaal niet meer van de seks kan genieten. Wat kan ik doen om het plezier weer terug te krijgen?

Antwoord:

‘Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor je pijn ervaart bij het vrijen, maar meestal komt dit omdat je de bekkenbodemspier aanspant of omdat je niet vochtig genoeg bent. De oorzaak hiervan is dat je niet opgewonden bent. Het kan natuurlijk zijn dat je het heel spannend vindt of dat je veel stress ervaart, maar het kan ook zijn dat je vriend(in) te veel of te hard wil. Er is in elk geval iets waardoor jij verkrampt. Het goede nieuws is dat je hier aan kunt werken, maar het is wel belangrijk om er hulp bij te zoeken. Als je eenmaal pijn ervaart, blijft dit in je hoofd zitten en daardoor ben je de volgende keer weer bang voor die pijn. Hierdoor raak je vervolgens weer niet voldoende opgewonden en ervaar je dus sneller pijn. Het is een vicieuze cirkel waar je moeilijk zelf uitkomt. Ik zou je willen aanraden om naar een seksuoloog te gaan. Die zal je helpen met het vinden van de oorzaak en geeft je oefeningen mee, zoals actief leren ontspannen en genoeg tijd nemen voor het voorspel en het zorgen voor voldoende opwinding. Daarnaast is het belangrijk om vooral niet door te gaan als je pijn voelt. Pijn is een signaal van je lijf dat je moet stoppen, omdat je hoofd op dat moment niet op een fijne plek is. Dus bijt alsjeblieft niet op je tanden, want uiteindelijk creëer je daarmee meer problemen dan dat je oplost.’

Wie is Eveline

Eveline Stallaart (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht, behaalde een master in klinische psychologie en specialiseerde zich vervolgens tot seksuoloog. Sinds 2013 heeft ze haar eigen seksuologiepraktijk genaamd ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health) waar ze actief is als psycholoog en seksuoloog. Vanuit die expertise was ze te zien in het programma Married at first sight en staat ze regelmatig aan de desk bij RTL boulevard.

