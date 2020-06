Zit je met een prangende vraag of kun je wat goede raad gebruiken? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt esthetisch arts Floor Claus al jouw vragen op het gebied van cosmetische behandelingen.

Vraag 1

Op jonge leeftijd heb ik mijn lippen laten opspuiten, omdat ik amper een bovenlip had. Mijn dochter heeft helaas dezelfde genen als ik en nu wil zij ook graag een cosmetische ingreep laten doen. Ik snap haar natuurlijk heel goed, maar ik wil haar ook meegeven dat ze mooi is zoals ze is. Hoe pak ik dit aan?

Antwoord:

‘Allereerst is de leeftijd van je dochter van belang. Onder de achttien jaar is het niet toegestaan om een cosmetische ingreep te laten doen. Ook niet met jouw toestemming. Als ze minderjarig is, zal ze dus hoe dan ook nog even moeten wachten. Ik zie heel vaak dat jonge meiden stipt op hun achttiende verjaardag naar ons toekomen, want juist op die leeftijd kan het veel impact hebben op je zelfvertrouwen. Ga eens terug naar dat gevoel dat je zelf vroeger had. Blijkbaar vond je het toch heel vervelend dat je lippen niet mooi in balans waren. En die filler heeft duidelijk geholpen om dit naar wens te krijgen. In het geval van jouw dochter zou ik haar, als ze achttien is natuurlijk, vooral eens meenemen naar dezelfde arts die jouw behandeling heeft gedaan. Hoewel ik me heel goed kan voorstellen dat je als moeder dit liever niet bij je dochter hebt, zou ik je toch willen aanraden om het haar gewoon te laten proberen. Jij bent duidelijk zo blij met het resultaat, dat ik zeker weet dat je dochter ditzelfde gevoel gaat ervaren. Ga dus het gesprek met haar aan en neem haar vervolgens eens mee naar een kliniek. Weet dat de risico’s beperkt zijn, want het zijn afbreekbare fillers en het is een vrij veilige ingreep. Gemiddeld blijft de filler een jaar goed en wordt de lip vervolgens weer zoals die oorspronkelijk was. In heel veel gevallen vinden mensen het na één behandeling vervolgens ook wel prima. Alleen het idee dat er iets aan gedaan kan worden, is vaak al een hele geruststelling.’

Vraag 2

Steeds vaker voel ik de behoefte om de stevige frons in mijn voorhoofd te laten aanpakken, omdat ik het gewoon niet mooi vind. Mijn man is hier echter fel op tegen. Hij vindt het onnatuurlijk en is bang dat ik een platgespoten gezicht krijg. Heb jij tips om hem te overtuigen?

Antwoord:

‘Ik denk dat een keer proberen de enige manier is om hem te overtuigen. Dan ziet hij vanzelf dat een beetje botox er allesbehalve onnatuurlijk of platgespoten uitziet. Ik snap heel goed dat je die frons als vervelend ervaart. Vaak zie je er bozig uit, terwijl je dat niet bent. Een klein beetje botox kan al zorgen voor een opener uitstraling. Voor jezelf is dit heel fijn en het is zo’n subtiele verandering dat anderen het vaak niet eens opmerken. Zij zien wel ‘iets’ maar kunnen hun vinger er niet snel op leggen. Persoonlijk vind ik deze behandeling zelfs zo minimaal, dat je dit niet per se met je man zou moeten bespreken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als jij dit zou laten doen en dit na een maand aan je man zou vertellen, dat hij versteld staat. In mijn praktijk zie ik veel vrouwen die met dit probleem worstelen, omdat veel partners een mening hebben over dit soort ingrepen. Er is een vooroordeel dat botox een onnatuurlijk uitstraling geeft, maar dat is onzin. Veel mensen hebben slechte voorbeelden in hun hoofd omdat ze het niet zien bij de mensen bij wie het wel goed gaat. Een beetje botox zorgt allesbehalve voor een platgespoten gezicht. En een goeie arts zou dit ook niet willen. Ga dus eens naar een goede kliniek en laat je voorlichten. En als je echt open wilt zijn, neem je je man mee. Dan ziet hij meteen wat er mogelijk is én hoe belangrijk dit voor jou is.’

Wie is Floor Claus?

Floor Claus (45) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als een van de eersten in Nederland in cosmetische geneeskunde. Ze richtte zich in het bijzonder op injectables die worden geïnjecteerd om de huid te verbeteren of te verfraaien. Tegenwoordig is ze een van Nederlands meest vooraanstaande esthetische artsen en is ze samen met haar partner Rogier Holtz eigenaar van de cosmetisch geneeskundige kliniek ClausHoltz Aesthetics in Amsterdam.

