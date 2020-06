Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt SEH-arts Heleen Lameijer al jouw vragen op het gebied van gezondheid.

Vraag 1

Ik ben net dertig geworden en dat betekent dat ik een oproep voor een uitstrijkje heb ontvangen. Ik weet hoe belangrijk het is, maar van vriendinnen hoor ik veel horror-verhalen. Ik vind het daardoor doodeng en durf eigenlijk niet te gaan. Heb jij tips?

Antwoord:

‘Heel fijn om te horen dat je ondanks je angst wel overweegt te gaan, want zoals je zelf al aangeeft is het inderdaad heel belangrijk. Zo’n uitstrijkje kan baarmoederhalskanker al in het voorstadium ontdekken, waardoor je heel veel ellende kunt voorkomen. Ik spreek uit ervaring, want zelf ben ik ook een tijdje te laks geweest om een uitstrijkje te laten maken. Vriendinnen stuurden mij er toch heen en dat was maar goed ook, want ik kreeg een slechte uitslag. Gelukkig was ik er dankzij hen op tijd bij. Voor jou is het denk ik heel belangrijk dat je je goed voorbereidt, zodat je weet wat je kunt verwachten. Die horrorverhalen dateren echt van jaren geleden, want het is nu een heel simpele ingreep. Vroeger werd er nog gewerkt met een harde, koude eendenbek, maar tegenwoordig wordt dit verwarmd en met glijmiddel ingebracht. Hierdoor doet het geen pijn. Het uitstrijkje zelf is niks meer dan een mini tandenborsteltje waarmee wat weefsel wordt afgenomen. En geloof mij: daar voel je helemaal niks van. Ga dus rustig liggen, blijf goed doorademen en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Heb je een voorkeur voor een vrouwelijke arts: vraag het gewoon. En geef vooral aan dat je het spannend vindt, dan kunnen ze daar rekening mee houden. Durf je écht niet? Tegenwoordig kun je ook een uitstrijkje bij jezelf doen. Dit kan veel stress wegnemen, maar weet wel dat deze uitslagen vaker vals negatief zijn. Je kunt zelf lastig zien of je het weefsel op de goede plek afneemt, waardoor de uitslag niet honderd procent betrouwbaar is. Wat mij betreft is dit dus niet aan te raden, tenzij je anders echt niet gaat.’

Vraag 2

Jarenlang heb ik problemen gehad met slapen en daardoor ben ik verslaafd geraakt aan slaapmiddelen. Ik heb meerdere keren proberen te stoppen, maar ik krijg meteen last van heftige angsten en hartkloppingen. Heb jij tips om er toch vanaf te komen?

Antwoord:

‘Je lichaam raakt snel gewend aan slaapmiddelen en daardoor kun je er niet zo makkelijk mee stoppen. Slaapmiddelen zorgen ervoor dat alles in jouw lichaam een beetje rustiger wordt: je hartslag wordt trager, je bloeddruk lager en je wordt wat slomer. Jij gebruikt deze medicatie zo te horen al wat langer en daardoor merk je deze effecten op een gegeven moment niet meer zo erg. Maar op het moment dat je er van het ene op het andere moment mee stopt, treedt wél het omgekeerde effect op. Je lichaam merkt namelijk dat die demping van de medicatie weg is en wordt dan juist heel actief. En daardoor krijg je de klachten die jij ervaart, zoals hartkloppingen en angsten, maar ook een hoge bloeddruk en een gejaagd gevoel. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om de dosering van je slaapmedicatie langzaam af te bouwen. Hiervoor bestaan allerlei mooie schema’s, maar ik raad je aan om de hulp in te schakelen van je huisarts. Ja, je kunt er cold turkey mee stoppen, maar dan zul je vanzelf weer tegen klachten aan lopen. En daardoor ook sneller geneigd zijn om weer slaapmiddelen te nemen. Geleidelijk stoppen is dus beter. Realiseer je wel dat je slaapprobleem in eerste instantie een oorzaak had, het is dus belangrijk om ook de oorzaak van je probleem aan te pakken.’

Wie is Heleen Lameijer

Dr. Heleen Lameijer (32) werkt als spoedeisendehulparts en wetenschapper in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze oprichter van het bedrijf Make science work en het gelijknamige Instagram-account, waarmee ze medische kennis voor iedereen beschikbaar probeert te maken. Dit doet ze onder meer door de Insta life saver cursus, een cursus reanimeren via Instagram. In 2019 won Heleen de VIVA400 Visionista-award voor aanstormend talent.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.