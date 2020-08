Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt seksuoloog Eveline Stallaart jouw vragen over intimiteit.

Vraag 1

Mijn vriend en ik zijn harstikke verliefd, maar het lukt hem niet om een erectie te krijgen. Het probleem blijft zich voordoen en het maakt ons allebei onzeker. Heb jij tips?

Antwoord:

‘In heel veel gevallen heeft zo’n erectieprobleem te maken met een ervaring in het verleden. Ik weet natuurlijk niet hoe zijn seksleven er voor jullie relatie uitzag, maar grote kans dat hij een keer erectieverlies heeft gehad en dat hem dit nu in de weg zit. Die ene keer kan allerlei onschuldige oorzaken hebben gehad, denk aan een dronken bui of zenuwen, maar die ervaring blijft constant in zijn hoofd spoken. Dus elke keer als jullie op het punt staan om seks te hebben, is hij bang dat hij weer geen erectie krijgt en dat blokkeert zijn opwinding. Het is heel belangrijk dat jij weet dat dit niet aan jou ligt. Ik snap heel goed dat de situatie je onzeker maakt, maar in negentig procent van de gevallen heeft het niks te maken met de bedpartner. Wat je dan wel kunt doen? Het belangrijkste is dat hij zich veilig voelt. Kijk hem er niet op aan als het misgaat, maar toon begrip. Dus stop even als het niet blijkt te lukken en gun hem alle tijd. Pas als hij zich echt veilig bij jou voelt, zal hij minder onzeker zijn en ook minder nadenken. Als hij uit zijn hoofd gaat, zal hij op den duur ook weer betere erecties krijgen. Verandert er niks? Dan zou ik je toch willen aanraden om naar een seksuoloog te gaan. Waarschijnlijk zit hij zó vast in zijn patroon, dat hij hulp nodig heeft om dit te kunnen veranderen.’

Vraag 2

Ik heb een relatie van ruim tien jaar, maar de laatste maanden ontbreekt het aan enige vorm van intimiteit. Ik heb geprobeerd het gesprek hierover aan te gaan, maar mijn man wil er niet over praten. Betekent dit het einde van onze relatie?

Antwoord:

‘Als hij er écht niet over wil praten, wordt dit wel een heel moeilijk verhaal. Jij kunt het probleem niet in je eentje oplossen en daardoor zul je keer op keer tegen zijn muur oplopen. En doordat jouw ongenoegen over de situatie blijft bestaan, zullen jullie steeds verder uit elkaar groeien. Het probleem is dat je door het gebrek aan intimiteit gevoeliger kunt worden voor aandacht van anderen. Een complimentje of blik van een andere man kan bij jou al heel veel doen en dat kan inderdaad het einde van jullie relatie betekenen. Ik hoop natuurlijk dat dit nog te voorkomen valt. Probeer door te dringen tot je partner. Misschien spelen er dingen waarvoor hij zich schaamt en sluit hij zich daarom van je af. Pak dit gesprek dus tactisch aan en neem echt even een momentje om face to face met hem te zitten. Spreek vanuit jezelf en je eigen gevoelens en zorg ervoor dat je niet beschuldigend naar hem overkomt. Belangrijk is wel dat je je grenzen aangeeft en dat je hem vertelt dat het gebrek aan intimiteit het einde van jullie relatie kan betekenen. Schets dus heel duidelijk de consequenties als hij weigert samen met jou aan dit probleem te werken. Als hij het gesprek écht niet wil aangaan, zou je nog kunnen proberen om een brief te schrijven waarin je uitlegt wat deze situatie met jou doet. Wellicht opent dat zijn ogen.’

Even over Eveline

Eveline Stallaart (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht, behaalde een master in klinische psychologie en specialiseerde zich vervolgens tot seksuoloog. Sinds 2013 heeft ze haar eigen seksuologiepraktijk genaamd ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health) waar ze actief is als psycholoog en seksuoloog. Vanuit die expertise was ze ook te zien in het programma Married at first sight en staat ze regelmatig aan de desk bij RTL boulevard.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief