Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, al jouw vragen over de huid.

Vraag 1 aan Jetske Ultee

Al sinds mijn puberteit heb ik last van ernstige acne. Ik heb lange tijd de pil geslikt om het te onderdrukken, maar toen ik ermee stopte kwam mijn acne onmiddellijk terug. Het heeft een gigantisch effect op mijn zelfvertrouwen, dus hoe kom ik ervan af?

Antwoord:

‘Ik weet hoe groot de impact van huidklachten kan zijn, maar gelukkig kun je een paar dingen doen. Allereerst is het belangrijk dat je niet overdadig gaat boenen, scrubben of uitknijpen. Hiermee beschadig je de huid en ontstaat er alleen maar meer onrust. Het is goed om je huid twee keer per dag te reinigen met een milde cleanser die talg, bacteriën en vuil verwijdert zonder de huidbarrière te beschadigen. Gebruik bovendien een exfoliant met salicylzuur, zodat dode huidcellen en talg niet kunnen ophopen. Kijk ook eens kritisch naar je voeding. Zo weten we van producten als zuivel en suiker dat ze effect kunnen hebben op de talgproductie. Daarnaast adviseer ik steeds vaker een probioticum te proberen. Bij acne is de huidbacterie C. acnes betrokken, maar ook bacteriën in de darmen lijken invloed te hebben; het slikken van bepaalde probiotica-supplementen zouden voor minder ontstekingsreacties op de huid kunnen zorgen. Er wordt nog onderzoek naar gedaan, maar ik hoor alvast goede geluiden. Tot slot: als er niks verandert, raadpleeg dan een arts. Er bestaan goede behandelingen en medicijnen die nog een stap verder gaan.’

Vraag 2 aan Jetske Ultee

In mijn studententijd was ik nogal fan van de zon, maar nu realiseer ik me wat de schadelijke effecten kunnen zijn. Ik probeer mezelf dus zo goed mogelijk te beschermen tegen uv-straling, maar ik lees best veel tegenstrijdige adviezen. Vandaar mijn vraag: hoe en met welke producten kan ik veilig van de zon genieten?

Antwoord:

‘Als je je goed tegen de zon wilt beschermen, is het vooral heel belangrijk dat je een product gebruikt dat je zowel tegen uv A- als uv B-straling beschermt. Beide soorten veroorzaken schade in de huid, maar je zou kunnen onthouden dat de A staat voor ‘aging’, omdat deze vorm van straling vooral zorgt voor huidveroudering. Bij B kun je denken aan ‘burning’, want een overdosis B zorgt juist voor verbranding. Als je een product hebt dat je tegen beide stralingen beschermt, zit je al aardig goed, maar het is nog beter om een crème te kiezen waaraan extra antioxidanten zijn toegevoegd zoals vitamine C, E, niacinamide of cafeïne. Deze antioxidanten bieden de huid extra bescherming tegen verschillende soorten straling en versterken de barrièrefunctie van de huid. Dit is belangrijk, want door een beschadigde huidbarrière kunnen problemen ontstaan als droogte, gevoeligheid of puistjes. Voor de kwetsbare huid van je gezicht is een zonnebrand met extra antioxidanten dus geen overbodige luxe. Het allerbeste is om dagelijks minimaal SPF 15 te smeren, en in de maanden maart tot oktober bij voorkeur SPF 30. De meeste mensen smeren véél te weinig; houd voor je gezicht minimaal de hoeveelheid van een halve theelepel aan. Verder is het belangrijk om je om de twee uur in te smeren als de zon schijnt. Er zijn producten die beweren dat ze de hele dag beschermen, maar dat is onzin. Realiseer je tot slot dat je jezelf niet alleen op het strand of op reis moet insmeren, maar ook in je eigen tuintje of op je balkon – daar schijnt immers dezelfde zon.’

Meer over Jetske

Dr. Jetske Ultee (48) studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde op het gebied van plastische en reconstructieve chirurgie. Ze ging vervolgens aan de slag als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Op dr-jetskeultee.nl blogt ze kritisch over de wereld van cosmetica en deelt ze haar kennis over huidverzorging. Daarnaast heeft ze haar eigen productlijn Uncover Skincare, zette ze onderzoeksinstituut Skinwiser op en schreef ze onder meer Dr. Jetske’s huidboek.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief