Vraag 1

Ik baal van mijn werk, maar m’n vaste baan opzeggen in deze onzekere tijden vind ik doodeng. Ik moet immers ook mijn hypotheek betalen. Heb jij adviezen?

Antwoord:

‘Tegenwoordig wordt vaak het beeld geschetst dat je baan je absolute passie moet zijn, maar persoonlijk vind ik dat een illusie. Het is niet realistisch om je werk elke dag geweldig te vinden, maar natuurlijk is het wél belangrijk dat je over het algemeen blij wordt van je baan. We werken tegenwoordig allemaal best veel, dus als je écht niet tevreden bent is het wel belangrijk om te switchen. Het is ook heel logisch dat je in deze onzekere tijden twijfelt wat te doen. Persoonlijk zou ik momenteel ook niemand adviseren om een sprong in het diepe te wagen en een baan per direct op te zeggen. Desondanks kun je voor jezelf al wél wat acties ondernemen. Kijk eens wat je nu alvast kunt doen om ervoor te zorgen dat je straks die fijne baan hebt waar je blij van wordt. Kijk bijvoorbeeld online rond op vacaturesites, solliciteer op interessante jobs en richt je alvast op een mooie sollicitatiebrief en een goede cv. Op die manier werk je stap voor stap ergens naartoe. Stel jezelf daarin ook een bepaalde termijn, bijvoorbeeld: met drie maanden wil ik een nieuwe baan hebben. Op die manier beweeg je ondanks je huidige werk alvast naar dat nieuwe pad waar je hopelijk wel gelukkig wordt. Alleen maar balen van je baan lost immers niks op. Je hoeft dus nog niet meteen je ontslagbrief in te leveren bij je baas, maar ga wel actief zoeken naar iets anders en stel voor jezelf een goed actieplan op. Ga daarmee aan de slag en dan komt die nieuwe baan vanzelf.’

Vraag 2

Ik werk al een behoorlijke tijd voor dezelfde baas, maar in al die jaren heb ik nog nooit een salarisverhoging gehad. Ik heb al meerdere keren op het punt gestaan om bij mijn chef naar binnen te gaan om opslag te vragen, maar ik durf het niet. Kun jij me helpen?

Antwoord:

‘Dit probleem ervaren heel veel mensen, maar het grappige is dat een werkgever in veruit de meeste gevallen akkoord gaat met zo’n salarisverhoging als je het gewoon vraagt. Een chef is niet snel geneigd om zomaar een verhoging te geven, dus het is wel essentieel dat je zelf het gesprek aangaat. In jouw geval is het een kwestie van over die grens heen stappen. Niet wekenlang wikken en wegen, maar gewoon doen. Bedenk voor jezelf in ieder geval waarom die verhoging zo hard nodig is. En die is nodig, want eigenlijk hoort je salaris elk jaar een stapje omhoog te gaan. Ik zou wel even van tevoren aankondigen dat je het over dit onderwerp wilt hebben. Dus vraag het gesprek aan. Als het in jullie beide agenda’s staat, kun je niet meer terugkrabbelen. Het is wel handig om voor jezelf al een beeld te hebben waar je qua verhoging aan denkt. In het gesprek zelf zou ik het vervolgens net zo simpel verwoorden als je nu doet. Geef aan dat je al jaren geen verhoging hebt gehad en dat dit ook deels aan jezelf ligt, omdat je er eerder om had moeten vragen. Zeg ook dat je het nu wel tijd vindt voor die salarisverhoging en dat je het daar graag eens over zou willen hebben. Verder hoef je niet veel te zeggen, want dan is het aan je chef om het gesprek verder aan te gaan en een salarisvoorstel te doen.’

