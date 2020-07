Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt sport- en vitaliteitsdeskundige Marije de Vries al jouw vragen.

Vraag 1

Ik ben een alleenstaande moeder met een fulltime baan. Als ik ’s avonds op de bank plof, ben ik bekaf en wil ik niets liever dan de hele avond Netflixen. Hoe kan ik toch de puf vinden om te gaan sporten?

Antwoord:

‘Thuissporten is momenteel hot en zou in jouw geval goed kunnen werken. Dan hoef je de deur niet meer uit en kun je op elk gewenst moment sporten. Maar vergis je niet: ook voor het thuissporten heb je energie en motivatie nodig. Iedereen is altijd te moe om te sporten, maar het is de vraag of je een intrinsieke motivatie hebt om te trainen of voel je die drang alleen maar door social media of doordat al je vrienden het doen? Als jij een doel voor ogen hebt, werkt het heel goed om dat doel te visualiseren en jezelf op die manier te motiveren om toch te gaan sporten. Maar omdat jij aangeeft eigenlijk niks liever te willen dan op de bank liggen en Netflixen, moet je je afvragen of je wel per se moet gaan sporten. Het gaat erom dat je in het dagelijkse leven voldoende beweegt. Aangezien je moeder bent, weet ik bijna zeker dat je meer beweegt dan ooit. Ga dus vooral lekker met je kind wandelen. En dan bedoel ik écht even flink wandelen en niet even een blokje om naar de speeltuin. Als je dat regelmatig doet en je beweegt de rest van de dag ook voldoende, hoef je na een lange werkdag echt niet ook nog eens fanatiek te gaan sporten. Geloof mij: het is prima op ’s avonds na een lange dag op de bank te ploffen. Ik kan me voorsttellen dat dat in jouw geval een hele geruststelling is.’

Vraag 2

Iedereen lijkt dol op yoga, hardlopen of de sportschool, maar ik heb een hekel aan sporten. Hoe zorg ik ervoor dat ik wel voldoende beweging krijg?

Antwoord:

‘De vraag is natuurlijk of je echt móét sporten. Uit onderzoek blijkt dat mensen die intensief sporten, soms nog minder bewegen dan iemand die niet sport. Na het sporten denken veel mensen: nou dat heb ik gedaan, nu mag ik weer op de bank ploffen. Voor je gezondheid hoef je niet per se te sporten, maar het is wél belangrijk dat je voldoende beweegt. Als jij echt een bloedhekel hebt aan sporten, is het goed om een andere manier van bewegen te vinden. De makkelijkste manier is het bewegen implementeren in je dagelijks leven. Ga bijvoorbeeld meer wandelen, kijk waar je de fiets kunt pakken, neem de trap in plaats van de lift of loop een stukje verder met je hond. Hierdoor zul je merken dat je meer energie hebt en wellicht krijg je zo ook meer plezier in het bewegen. En als dat gebeurt, is de stap naar écht sporten een stuk kleiner. Als je die stap echt wilt zetten, is ‘waarom?’ de belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen. Misschien wil je afvallen, een sportprestatie neerzetten of jezelf sterker voelen omdat je verschillende lichamelijke klachten hebt. Als je een duidelijk doel hebt, wordt het al veel makkelijker.

Motivatie gevonden? Neem dan eens wat verschillende proeflesjes of ga samen met vrienden sporten. Iets meer te besteden? Probeer dan een personal trainer. Ook dat kan samen met vrienden. Maar nogmaals: sporten is goed, maar het heeft geen enkele zin om intensief te sporten als je de rest van je week op je kont zit.’

Meer over Marije

Marije de Vries (39) is sport- en vitaliteitsdeskundige. Ze was jarenlang als sportinstructrice actief in de fitnessbranche en schreef boeken als Fitnessbijbel voor vrouwen en Fitgids voor werkend Nederland. Tegenwoordig is ze operationeel directeur van Fitter Nederland en helpt ze bedrijven met vitaliteitsprogramma’s om de fysieke, mentale en sociale energie van werknemers te vergroten.

