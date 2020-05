Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt sport- en vitaliteitsdeskundige Marije de Vries al jouw vragen.

Vraag 1

‘Ik merk aan mezelf dat ik in de ochtend steeds vaker vermoeid opsta en ook gedurende de dag tijdens mijn werk maar weinig energie heb. In de avond ben ik vervolgens versleten. Hoe kan ik dit veranderen?’

Antwoord:

‘Je kunt altijd sporten om je energieker te voelen, maar energieverlies heeft heel vaak met voeding te maken. Met gezonde voeding en minder suikers boek je het snelste resultaat. De gemiddelde Nederlander krijgt tussen de vijfentwintig en dertig suikerklontjes per dag binnen en dat is echt een energiekiller. Iedereen weet dat suiker in bijvoorbeeld snoep zit, maar het zit ook in veel producten waarvan je het niet verwacht. Lees eens de etiketten van producten die je vaak koopt. Daarop staan onder andere de koolhydraten die suikers bevatten vermeld. Als je dit per honderd gram nou beperkt tot ongeveer vier of vijf gram, dan zit je goed. Dat is ongeveer één suikerklontje.

‘Het heeft niet veel zin om drie keer in de week te sporten als je de rest van de dag alleen maar achter een bureau zit’

Dan ga je vanzelf merken dat je én kilo’s verliest én dat je energie razendsnel toeneemt. Het minderen van suikers is wel echt afkicken, dus wees niet verbaasd als je je na twee weken wat minder voelt. Je bloedsuiker moet zich herstellen en jij hebt tijd nodig om je gewoontes te doorbreken. Naast het letten op je voeding, is het natuurlijk altijd goed om ook wat meer in beweging te komen. Het heeft echter niet veel zin om drie keer in de week te sporten als je de rest van de dag alleen maar achter een bureau zit. Het is daarom veel efficiënter om de hele dag door vaker in beweging te zijn door af en toe een ommetje te maken. Je zult merken dat dit in combinatie met het minderen van suikers gegarandeerd tot meer energie leidt.’

Vraag 2

‘Om wat fitter te worden, ben ik een paar weken geleden begonnen met minimaal drie keer in de week sporten. Ik merk alleen dat ik het moeilijk vind om deze motivatie vast te houden. Heb jij tips?’

Antwoord:

‘Succes voedt motivatie, dus het is belangrijk om je doelen duidelijk te visualiseren. Bedenk waarom je fitter wilt worden en waar je naartoe wilt werken. Een doel kan kan zijn dat je meer energie wilt hebben, zodat je ’s ochtends uitgerust en vrolijk wakker wordt. Of je spreekt met jezelf af dat je volgend jaar de marathon wilt lopen of dat je tien kilo lichter wilt zijn. Het stellen van zo’n duidelijk doel zal je op moeilijke momenten motiveren om tóch te gaan sporten. Natuurlijk heb je ook weleens een baaldag. Probeer je dan het gevoel van ná het sporten in te beelden.

‘Leer je eigen gedrag te herkennen’

Als je niet bent gegaan, voel je je vaak lui en schuldig, maar als je wél hebt gesport voel je je juist energiek en gelukkig. Wek dat gevoel op als je even geen motivatie voelt. Daarnaast is het goed om je eigen gedrag te leren herkennen. Veel mensen hebben namelijk de neiging om overdag al te onderhandelen met zichzelf over het wel of niet sporten in de avond. Herken je zo’n moment? Probeer dit dan te stoppen, dan zul je merken dat je veel gemotiveerder blijft. Het helpt ook goed om je sportafspraken duidelijk in je agenda te zetten of om – wanneer dat weer mag – samen met vrienden te gaan. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie over een halfjaar gezamenlijk tien kilometer willen lopen. Zo heb je een goede stok achter de deur en blijven jullie elkaar motiveren.’

Meer over Marije

Marije de Vries (39) is sport- en vitaliteitsdeskundige. Jarenlang was ze actief binnen de fitnessbranche als sportinstructeur en schreef ze boeken als Fitnessbijbel voor vrouwen en Fitgids voor werkend Nederland. Tegenwoordig is ze operationeel directeur van Fitter Nederland en helpt ze bedrijven met vitaliteitsprogramma’s om de fysieke, mentale en sociale energie van werknemers te vergroten.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Lees ook

Tila Pronk: ‘Liefde heeft tijd nodig om te kunnen rijpen en groeien’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief