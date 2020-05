Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? De experts staan voor je klaar. Deze week beantwoordt diëtist en voedingswetenschapper Marijke Berkenpas al jouw vragen.

Vraag 1:

Ik heb een heel druk leven en als ik thuiskom, heb ik geen zin om uitgebreid en gezond te koken. Het liefst verwarm ik kant-en-klaarmaaltijden. Ik weet dat dit niet goed voor me is, dus ik wil deze gewoonte graag aanpakken. Ik heb alleen geen idee waar te beginnen. Jij wel?

Antwoord 1:

‘In jouw geval is plannen het codewoord. Ga bij jezelf na wanneer je wél tijd hebt om te koken. Heb je het bijvoorbeeld in de weekenden rustiger? Zorg er dan voor dat je die tijd gebruikt om het jezelf later in de week makkelijker te maken. Zoek voor de hele week recepten uit en haal de boodschappen in huis. Weinig tijd? Bestel dan online en laat ze thuisbezorgen. Je kunt er vervolgens voor kiezen om in de weekenden alvast hele maaltijden klaar te maken. In dat geval maak je bijvoorbeeld extra veel van één maaltijd en vries je de rest in voor later in de week. Of je doet alvast de belangrijkste voorbereidingen door een salade te maken, een verse pastasaus te bereiden of de groente te snijden. En als je toch al bezig bent met het snijden van groente, maak dan ook meteen een pan soep en vries die in. Als je klaar bent met werken, hoef je vervolgens alleen nog maar de soep of pastasaus op te warmen en wat pasta te koken. Je kunt ook een ovenmaaltijd als groentelasagne maken. Bij thuiskomt hoef je niets meer te doen dan de oven aan te zetten en op de bank te wachten totdat het klaar is. Meer inspiratie nodig? Via mijn Instagram-account I’m a Foodie kun je een cursus maaltijdplannen volgen. Perfect als je én tijd wilt besparen én gezond wilt koken.’

Vraag 2:

Ik snack de hele dag door. Het liefst ongezonde dingen als chocolade en winegums. Ik wil er heel graag mee stoppen, maar ik kan de verleidingen niet weerstaan, zeker niet nu ik thuiswerk. Heb jij tips?

Antwoord 2:

‘Als je de hele dag door zit te snaaien, zijn er een paar dingen belangrijk. Allereerst kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk in de verleiding komt. Misschien een open deur, maar haal simpelweg geen chocolade, winegums of andere snacks in huis. Het kan best lastig zijn om in de supermarkt de ongezonde dingen links te laten liggen, dus zorg ervoor dat je niet hongerig, maar wel gewapend met een boodschappenlijstje naar de supermarkt gaat. Op die manier zul je veel minder snel verleid worden tot het kopen van snoep.Het kan ook helpen om je boodschappen thuis te laten bezorgen, want online ben je minder snel geneigd om snacks te bestellen. Als je de verleidingen wél in huis hebt maar wilt leren te weerstaan, raad ik je aan om het zo veel mogelijk uit het zicht te leggen. Als ons brein iets eetbaars ziet waar we bij kunnen, zijn we namelijk al snel geneigd dit ook te gaan eten. Een truc is om juist gezondere snacks binnen handbereik te zetten, zoals snoeptomaatjes of ongezouten noten. Als dit dichtbij staat, zul je het vanzelf gaan eten en neemt je behoefte aan ongezonde snacks af. Een andere tip is het aanhouden van een dagelijkse routine. Als je thuiswerkt, is het belangrijk om vaste eetmomenten in te plannen en de tijd te nemen voor deze maaltijden of tussendoortjes. Kom dus achter die computer vandaan en ga even rustig eten. Doordat je bewuster eet, zul je een veel verzadigder gevoel hebben en dus ook minder geneigd zijn om naar de chocolade te grijpen.’

Meer over Marijke

Marijke Berkenpas (37) is voedingswetenschapper en klinisch diëtist bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast is ze oprichter van I’m a Foodie, een online platform over voeding in relatie tot gezondheid, waarop ze samen met collega-diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers schrijft over trends en hypes en deze omzet in haalbare adviezen en recepten. In 2016 schreef ze het boek Eet als een expert en daarna heeft ze drie andere boeken uitgegeven in de serie I’m a Foodie presents.

