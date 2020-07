Tila Pronk: ‘Het mooie van de liefde is de aanwezigheid van de vele lagen’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk al jouw vragen over liefde en relaties.

Vraag 1

Mijn man is dol op zijn werk en hoewel ik heel trots ben op alles wat hij presteert, heb ik de laatste tijd steeds vaker het gevoel dat ik altijd op de tweede plaats sta. Ik wil niet als een zeur overkomen, maar hoe kan ik dit toch aankaarten?

Antwoord:

‘Het kan zijn dat werk een heel belangrijke rol speelt in het leven van jouw man. Het is goed om je te realiseren dat hoeveel tijd en aandacht hij hier ook aan besteedt, dit niet per se gelijk staat aan hoeveel liefde hij daarvoor heeft. Zijn baan neemt praktisch veel tijd in beslag en het hoort waarschijnlijk bij de functie. Het hoeft dus niet te betekenen dat jij minder belangrijk bent. Het voelen dat jij wél een prioriteit bent voor je partner, zou meer moeten zitten in de contactmomenten die jullie met elkaar hebben. Daar voel je het vertrouwen dat hij er altijd voor jou is en dat jij uiteindelijk het belangrijkste voor hem bent. Het is heel goed om daar eens met zijn tweeën over te praten. Geef aan dat je onzeker bent over de rol die jij speelt in zijn leven. Zeg dat je trots op hem bent, maar vertel ook dat je je soms klein voelt in vergelijking met zijn werk. Bedenk daarnaast wat je nodig hebt van je partner om je wel geliefd en belangrijk te voelen. Ga voor jezelf op ontdekkingstocht. Op welk moment voel je je namelijk wel belangrijk? Bijvoorbeeld doordat je elke dag een appje krijgt in de lunchpauze. Of als hij thuiskomt en oprecht wil weten hoe je dag was. Probeer voor jezelf dus te ontdekken wat je nodig hebt om naast die drukke baan toch het vertrouwen te krijgen dat je belangrijk bent. Alles wat jij hierin ontdekt, kun je vervolgens bespreken met je partner. Samen kunnen jullie dan kijken wat haalbaar is en wat niet.’

Vraag 2

Ik ben bijna veertig, maar heb nog nooit een serieuze relatie gehad. Na een paar maanden daten is voor mij de spanning eraf en ben ik uitgekeken op iemand. Wat is er mis met mij?

Antwoord:

‘Er is niks mis met jou. Wat ik wel hoor, is de onrealistische verwachting dat spanning blijft. Het mooie van de liefde is de aanwezigheid van de vele lagen. De eerste laag is onzekerheid, de vlinders in je buik en het aftasten van elkaar. Die fase wordt steeds minder intens en na een paar maanden is die eerste spanning eraf. Veel mensen denken ten onrechte dat het dan klaar is. Ze denken dat die vlinders en spanning essentieel zijn om een relatie te hebben. Maar dat is niet zo. Dat is de eerste stap, daarna komt de laag van verdieping en het opbouwen van een goede relatie. Dat is een totaal andere laag van de liefde. Zo te horen heb jij die laag nog niet bereikt, dus ik zou je willen aanraden om uit te zoeken hoe het is om zo’n verdiepende laag te hebben. Dan zul je merken dat dat op een andere manier heel bevredigend is. Er ontstaat namelijk een vertrouwensband en een echt intieme relatie. Geef het dus tijd. En geef jezelf ook tijd om te ontdekken wat er zo mooi is in deze fase. Wees niet ongeduldig omdat je het niet meer zo intens voelt. De liefde is verrassend en heeft zo veel wendingen. Probeer jezelf dus eens uit te dagen om wat meer tijd te nemen. Dan bereik je die tweede laag hopelijk vanzelf.’

Tijd voor Tila

Tila Pronk (37) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig is ze werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

