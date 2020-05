Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk al jouw vragen over liefde en relaties.

Vraag 1

Ik ben dertig en heb dates genoeg, maar het lukt me niet om de juiste persoon te vinden. Iedereen zegt dat ik mezelf moet ‘openstellen’, maar ik heb geen idee hoe dat moet. Jij wel?

Antwoord:

‘Misschien kun je eens kijken naar de types met wie je date. Het kan best zo zijn dat jij je in eerste instantie aangetrokken voelt tot iemand die heel anders is dan jij, maar dat je er steeds op een later moment achter komt dat er geen basis is voor een langdurige klik. Als je hierin een trend herkent, is het goed eens op date te gaan met een heel ander type dan je normaal zou doen. Iemand van wie je hart in eerste instantie niet helemaal op hol slaat, maar die op lange termijn wél beter bij je past. Laat je tijdens zo’n date verrassen en kijk wat er gebeurt. Daarnaast is het ook belangrijk om meer rust te vinden tijdens het daten. Tegenwoordig haken mensen heel snel af omdat ze een onrealistische verwachting hebben. Ze denken bijvoorbeeld dat er meteen vlinders moeten komen, chemistry moet zijn of een vonk moet overslaan. Zodra ze dit niet onmiddellijk voelen, denken ze al snel: laat maar, next! In de meeste gevallen duurt dit gevoel echter best wel even, want liefde heeft tijd nodig om te kunnen rijpen en groeien. Neem dus echt de tijd voor iemand en hobbel niet meteen van de een naar de ander, omdat je haastig op zoek bent naar de prins op het witte paard. In jouw geval betekent openstellen dus dat je eens op date kunt gaan met een heel ander type én dat je vervolgens ook echt de tijd neemt om te onderzoeken of de vonk er kan komen.’

Vraag 2

Een paar maanden geleden is mijn vriend vreemdgegaan en hoewel ik het hem heb vergeven, knaagt het nog steeds aan me. Hij denkt dat alles weer koek en ei is, maar ik ben onzekerder dan ooit. Hoe krijg ik het vertrouwen terug in onze relatie?

Antwoord:

‘Vreemdgaan is ongeveer het grootste relatie-trauma dat je kunt hebben. Het is dus heel normaal dat je er na een paar maanden nog niet overheen bent. Als zoiets ingrijpends in je relatie gebeurt, heb je een hersteltraject nodig om weer vertrouwen op te bouwen. Ik begrijp heel goed dat het lastig is om een gesprek aan te gaan, maar het is wel essentieel om jullie band te herstellen. Zolang jij je eigen gevoelens wegcijfert en mooi weer speelt, komen jullie niet nader tot elkaar. Het is dus van groot belang dat jij je gevoelens serieus neemt en in gesprek gaat met je partner. Praat over je onzekerheid en je verdriet. Hopelijk geeft hij jou de tijd en ruimte om het vreemdgaan een plek te geven. Een paar sessies bij een relatietherapeut kunnen hierbij al heel erg helpen. Hier kunnen jullie antwoord vinden op een paar belangrijke vragen: wat heeft je partner ertoe aangezet om vreemd te gaan? Wat zocht hij bij die ander wat hij niet bij jou kon vinden? Door deze gesprekken komen jullie hopelijk tot de kern van waarom dit is gebeurd, gaan jullie elkaar weer beter begrijpen en er samen voor zorgen dat dit ook meteen de laatste keer was. Uiteindelijk is dat voor jou het allerbelangrijkste. Jij moet namelijk het vertrouwen krijgen dat dit slippertje eenmalig was. Zolang dat niet gebeurt, zul je blijven leven met die knagende onzekerheid.’

Wie is Tila Pronk?

Tila Pronk (36) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig is ze werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

Ook een vraag?

