Vraag 1:

Ik ben 37 en heb dit jaar al twee keer het ‘ouderenkwaaltje’ gordelroos gehad. Hoe kan dat en wat kan ik doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Antwoord:

‘Gordelroos wordt veroorzaakt door een heractivatie van het varicella zoster virus. Dit is hetzelfde virus dat ervoor zorgt dat kinderen waterpokken krijgen. Als je dit vroeger hebt gehad, maak je hier antistoffen tegen aan. Het virus trekt zich dan terug, maar blijft wel in het lichaam aanwezig en kan vervolgens opnieuw de kop op steken. Het uit zich dan alleen niet in de vorm van waterpokken, maar keert terug als gordelroos. Dit gebeurt vooral op momenten dat je kampt met een verminderde weerstand.

Vandaar ook dat gordelroos te boek staat als ‘ouderenkwaaltje’ en dat mensen van boven de zestig er gevoeliger voor zijn. Desondanks kan iedereen het krijgen, óók mensen die vroeger geen waterpokken hebben gehad. Gordelroos is heel besmettelijk en kan via het vocht uit de blaasjes worden overgedragen. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen waarom jij al twee keer gordelroos hebt gehad, maar zoals gezegd komt het vooral voor bij mensen met een verminderde weerstand.

Het is voor jou dus zeker raadzaam dit eens onder de loep te nemen. Slik je misschien medicijnen die je weerstand verlagen? Prednisolon is hiervan bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Daarnaast zijn er natuurlijk andere zaken die de weerstand kunnen beïnvloeden, zoals slechte voeding, weinig slaap en veel stress. Als je deze invloeden zoveel mogelijk weet te beperken en je weerstand verhoogt, is de kans groter dat de gordelroos in de toekomst wegblijft.’

Vraag 2:

Ik ben zeker geen anti-vaxxer, maar toch maak ik me zorgen over het coronavaccin. Hoe kan het zó snel ontwikkeld zijn? Nu ik zwanger ben, twijfel ik al helemaal. Is het wel écht veilig?

Antwoord:

‘Ik snap heel goed dat je al deze vragen hebt, ik had ze zelf namelijk ook. Mijn twijfel verdween pas toen ik in de onderzoeken ben gedoken en het vaccin leerde begrijpen. Dat heeft me echt gerustgesteld en inmiddels ben ik zelfs al gevaccineerd. Die onderzoeken zijn door het vakjargon echter niet voor iedereen makkelijk te begrijpen.

Ik zou je daarom willen adviseren op zoek te gaan naar informatie uit bronnen die je vertrouwt. Het RIVM bijvoorbeeld geeft online heel veel informatie over het vaccin. Daarin staat ook dat het momenteel niet wordt aangeraden voor zwangere vrouwen. Niet omdat het per definitie onveilig is, maar omdat er nog niet is getest op zwangeren. We weten dus niet exact wat het doet. Desondanks hebben we vrij weinig reden om te denken dat het slecht zou zijn.

In Nederland wordt vooralsnog gezegd: doe maar voorzichtig en neem ‘m ná je zwangerschap. Hierin is het ook goed om je eigen gezondheid af te wegen. Val je bijvoorbeeld in de risicogroep en heb je een hogere kans om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de eventuele risico’s.Ik hoop dat je met alle informatie voor jezelf een goede beslissing kunt maken, wat die ook moge zijn.’

Vraag 3:

Zoals elk jaar heb ik ook nu last van een serieuze winterdip. Mede door de coronaregels en het vele thuiszitten, valt het me dit jaar extra zwaar. Heb jij tips om me beter te voelen?

Antwoord:

‘Het is absoluut niet gek dat het je allemaal wat zwaarder valt dit jaar. Het ís door de huidige coronamaatregelen ook zwaarder dan ‘normaal’, daar zullen heel veel mensen mee worstelen. Tijdens een winterdip is het aanhouden van een vast ritme een goed idee.

Het allerbelangrijkste is echter om – hoe lastig dat soms ook is – toch lekker veel naar buiten te gaan en te bewegen. Probeer dus in ieder geval elke dag wat zonlicht te zien en ga bijvoorbeeld wandelen of hardlopen. Door te bewegen, maak je ook nog eens het gelukshormoon endorfine aan.

Daarnaast is het belangrijk om te zoeken naar dingen waar je wél vreugde uit haalt, want die zijn er in deze tijd zeker ook. Ik denk – maar dat is meer mijn persoonlijke gevoel dan dat het wetenschappelijk is onderbouwd – dat het nu vooral belangrijk is om je geluk te zoeken in heel kleine dingen. Dat kan van alles zijn. Een simpel ommetje maken met een goede vriend of vriendin bijvoorbeeld. Op afstand natuurlijk, maar zo heb je ook meteen je buiten- én beweegtijd te pakken.

Als je dat vervolgens afsluit met een pitstop bij dat leuke koffietentje dat nu aan de deur verkoopt, heb je je geluksmomentje van de dag binnen. Probeer tot slot ook te beseffen dat alles tijdig is: de maatregelen zullen ooit weer versoepeld worden én langzaam maar zeker komt ook het voorjaar weer in zicht. Zet ’m op!’

Helemaal Heleen

Dr. Heleen Lameijer (33) werkt als spoedeisendehulparts en wetenschapper in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze oprichter van het bedrijf Make science work en het gelijknamige Instagram-account waarmee ze medische kennis voor iedere

en beschikbaar probeert te maken. Dit doet ze onder andere door de Insta life saver cursus, een cursus reanimeren via Instagram. In 2019 won Heleen de VIVA400 Visionista-award voor aanstormend talent.