Louise woont in Edinburgh: ‘De stad ademt historie’

Louise Brown (25) verhuisde vier jaar geleden naar Edinburgh. Nu werkt ze er als grafisch vormgever en heeft ze haar eigen stadsblog, The Little Things. Hierdoor weet ze álle leuke plekken in haar stad.

Wat maakt Edinburgh speciaal?

‘De stad ademt historie. Dwaal door de pittoreske Old Town met zijn smalle straatjes en gekleurde gevels. Van Edinburgh Castle op het hoger gelegen Castle Rock tot het Palace of Holyroodhouse: de historische gebouwen zijn hier goed bewaard gebleven. Het is dan ook niet voor niets dat de stad tot het Unesco World Heritage behoort.’

Wat is typisch voor de stad?

‘Edinburgh is een van de groenste steden van de UK. Vanuit de Princes Street Gardens heb je een geweldige blik op Edinburgh Castle. Typisch zijn ook de Schotse Hooglanders, de runderen. Als je die wilt spotten, kun je het best gaan hiken in de Pentland Hills. De stad staat ook bekend om zijn vele picturehouses, bioscopen gecombineerd met een café en restaurant, waar ook live-optredens zijn. The Cameo is met zijn fluweelrode stoelen, hoge plafonds en old school-uitstraling een pareltje uit de jaren dertig.’

In welke wijk woon je?

‘West End, dat op steenworp afstand van de binnenstad ligt. Hier vind je veel leuke restaurants en parkjes, en kun je met een kano of kajak het Union Canal op.’

Wat is de place to be?

‘Arthur’s Seat, een vulkanisch gebergte. Uniek is dat het zo dicht bij het centrum ligt. In een uurtje beklim je de berg en bewonder je het uitzicht over de stad.’

Wat doe je in je vrije tijd?

‘Ik wandel graag door het knusse Dean Village, waar tussen de traditionele huizen riviertjes stromen. Vlakbij ligt de wijk Stockbridge, waar elke zaterdag een leuke streetfoodmarkt is. Ik ga dan altijd naar mijn favoriete bakkerij, The Stockbridge Kitchen. De taarten daar zijn hemels.’

weet waar je eet

Hula Juice Bar ‘Dit is de place to be voor verse sapjes, ontbijt en lunch. De kaart is grotendeels vegetarisch en biedt smakelijke sandwiches en wraps. Ik ga liever voor wat zoeters: de acaï bowl is mijn favoriet.’

‘Dit is de place to be voor verse sapjes, ontbijt en lunch. De kaart is grotendeels vegetarisch en biedt smakelijke sandwiches en wraps. Ik ga liever voor wat zoeters: de acaï bowl is mijn favoriet.’ The Gardener’s Cottage ‘In dit tuinhuis zit je met z’n allen aan een lange tafel voor een weekendbrunch met pompoensoep en een gepocheerd eitje. Een aanrader ’s avonds: het zevengangendiner, waarbij je vers gevangen kabeljauw en een selectie aan Britse kazen voorgeschoteld krijgt.’

‘In dit tuinhuis zit je met z’n allen aan een lange tafel voor een weekendbrunch met pompoensoep en een gepocheerd eitje. Een aanrader ’s avonds: het zevengangendiner, waarbij je vers gevangen kabeljauw en een selectie aan Britse kazen voorgeschoteld krijgt.’ Waldorf Astoria: The Caledonian Hotel ‘Elk seizoen verandert het afternoon tea-menu van dit hotel. In de Peacock Alley-zaal, die vol staat met rode, fluwelen fauteuils, serveren ze onbeperkt thee met de lekkerste scones en tiramisu-macarons. Ook leuk: voor een paar pond extra krijg je de champagnevariant.’

‘Elk seizoen verandert het afternoon tea-menu van dit hotel. In de Peacock Alley-zaal, die vol staat met rode, fluwelen fauteuils, serveren ze onbeperkt thee met de lekkerste scones en tiramisu-macarons. Ook leuk: voor een paar pond extra krijg je de champagnevariant.’ The Scran & Scallie ‘Lekker eten op zijn Schots doe je in deze gastropub. Geen standaard pubfood, maar oesters en kabeljauwfilet met mosselen. Dat is ook niet zo gek, want het team bestaat uit koks van Michelinster-restaurants The Kitchin en Castle Terrace.’

‘Lekker eten op zijn Schots doe je in deze gastropub. Geen standaard pubfood, maar oesters en kabeljauwfilet met mosselen. Dat is ook niet zo gek, want het team bestaat uit koks van Michelinster-restaurants The Kitchin en Castle Terrace.’ The Tower Restaurant ‘Boven in het nationale museum van Schotland zit een geweldig rooftop restaurant. Ga voor de traditionele Britse cottage pie of de lekkere vistaart, terwijl je alle tijd hebt om het adembenemende uitzicht over de stad tot je te nemen.’

Beeld: IStock