Egbert-Jan Weeber: ‘Ik ben vrij intens in de liefde’

Hij is komende tijd drie keer in de bioscoop en in een nieuwe serie te zien. En nu wil Egbert-Jan Weeber (36) ‘gewoon even chill doen.’ Daarom: een relaxed gesprek over liefde, zeilen en foute hippigheid.

Interview: Fleur Meijer | Foto’s: Maaike van Haaster

Je bent straks te zien in de bioscoopfilms Bella Donna’s, Dikkertje Dap en Taal is zeg maar echt mijn ding en hebt een grote rol in de serie Voetbalmaffia. Het gaat, kortom, goed met je?

‘Ja, jawel. Het kan altijd beter. Ik ben niet zo snel tevreden, eigenlijk. Ik ga dan toch kijken naar mensen die mooiere rollen spelen. Is een beetje menseigen, denk ik. Rijken willen ook altijd nog rijker worden. Maar nee, ik mag niet echt klagen.’

Wat voor rol speel je in Bella Donna’s?

‘Een kunstenaar. Beetje een good guy en de love interest van een van de meiden om wie het draait. Niet echt een rol met gewicht en diepgang, maar wel leuk. Vooral omdat we voor de opnames naar Los Angeles mochten, want daar werkte mijn personage. Nadat we de scènes hadden gedraaid, ben ik nog twee weken gebleven. Beetje rondrijden, dingen bekijken, lunchen… Was wel relaxed.’

Vind je romcoms leuk om te doen?

‘Nou, niet per definitie het leukst. Ik wil het genre niet afzeiken ofzo, maar ik speel het liefste rollen die zo ver mogelijk van het dagelijks leven af staan. Hoe extremer, hoe beter. Een film als Michiel de Ruyter vond ik te gek om te doen. Je kan me echt niet blijer maken dan door tegen me te zeggen: we gaan je gekleurde lenzen in doen, zetten een grote pruik op je hoofd en trekken je een kostuum aan. En of je ook even een ander accent wilt leren. Ik wil het liefste transformeren, écht iemand anders worden.’

Je hebt al eens eerder gezegd letterlijk en figuurlijk last te hebben van typecasting.

‘Niet alleen ik; dat geldt zo’n beetje voor alle acteurs. Je komt toch in een bepaald vakje terecht waar je vervolgens nog maar moeilijk uit komt. In mijn geval het vakje van de lieve, verlegen jongen. Er wordt zelden gedacht: we gaan hem of haar een rol geven die totáál het tegenovergestelde is van wat mensen verwachten. Dat vind ik wel jammer. Tegelijkertijd ken ik genoeg acteurs die niet eens kunnen rondkomen en ik héb in elk geval werk. Dit is maar een klein landje, natuurlijk. Daarbij zijn de budgetten niet groot en dus is er ook niet veel tijd om een film te draaien. Maar goed, ik heb geen zin om heel negatief te doen. Ik doe het al een tijdje rustiger aan op werkgebied en dat bevalt me prima.’

Wat deed je besluiten om het wat rustiger aan te gaan doen?

‘Ik trok het vele werken niet meer. Vooral als ik meerdere projecten had lopen. Ik vind het fijner om me helemaal op één ding te storten, dan om mijn energie te verdelen. Dus dat plan ik nu anders in. De rust en vrije tijd die ik ervoor terugkrijg, zijn heel fijn. Ik was gewend om altijd alles maar aan te pakken. Dat komt denk ik omdat ik nooit een acteursopleiding heb gedaan. Ik rolde rechtstreeks van de middelbare school het vak in en ging maar door en door, anders kon het zo over zijn. De jaren vlogen voorbij. Die mentaliteit zie ik nu veel om me heen, vooral bij zzp’ers. En de een na de ander valt om door een burn-out. Ik was klaar met dat gejaag. Het is ook lekker om gewoon een tijdje chill te doen. Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Ik vind dat we in een rare tijd leven. Alle leuke, echt vrije en creatieve plekken in Amsterdam moeten plaatsmaken voor van die foute hippigheid. Zelfs van Ruigoord, waar ik vroeger graag kwam, word ik tegenwoordig een beetje verdrietig. Sta je daar, met grote olietanks achter je in de haven. Ik maak me ook serieuze zorgen over wat we Moeder Natuur allemaal aan doen.’

Wie?

Wie: Egbert-Jan Weeber (36)

Geboren: 18 juni 1981 in Groningen

Woont: in Amsterdam

Kennen we van: films als If the sun explodes, Brasserie Valentijn, Michiel de Ruyter, Hartenstraat, Sunny side up

Nu te zien in: Bella Donna’s, Dikkertje Dap en volgend jaar in Taal is zeg maar echt mijn ding en de nieuwe tv-serie Voetbalmaffia.

Relatie: het is pril

