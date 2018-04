Eindelijk lekker weer: de leukste en lekkerste terrasjes

Het lijkt wel alsof de winter eeuwen geduurd heeft. Afgelopen maand hebben we wel veel zonnestralen gezien, maar de temperatuur bleef nog een beetje achter. Maar nu is het dan eindelijk heerlijk weer.

1. Aloha!

Tropische sferen in Rotterdam, in voormalig zwemparadijs Tropicana welteverstaan. Vandaag de dag is dat een multifunctionele horecaplek, bestaande uit een restaurant, bar, terras, koffiebranderij en stadspark. Vanaf het terras, gevestigd in het oude buitenbad, kijk je mooi uit over de Maas. alohabar.nl

2. Roost aan de singel

Midden in de Utrechtse binnenstad, pal aan het water en vol in de zon, vind je de hippe bbq-bar Roost. De gerechten worden bereid op een Zuid-Afrikaanse ‘braai’, waarbij ook aan vis- en vegaliefhebbers wordt gedacht. roostaandesingel.nl

3. Waterkant

Deze zonovergoten plek in Amsterdam doet denken aan Paramaribo. Geniet op het grote terras van Surinaamse roti of van hun eigen zomerse biertje: Biri. Geen plek? Ga gewoon aan de gracht zitten, met je benen bungelend boven het water. waterkantamsterdam.nl

