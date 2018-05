Eline woont in Antwerpen: ‘Op elke straathoek vind je een hippe koffiebar’

Communicatiemedewerker Eline Van Hooydonck (26) verruilde tien jaar geleden het dorpje Lint voor het bruisende Antwerpen. In VIVA deelt ze haar favoriete plekken in de Vlaamse havenstad.

Wat maakt Antwerpen zo speciaal?

‘De stad is bekend geworden door zijn diamanthandel, rijke geschiedenis en mooie musea, maar wil nu juist constant vernieuwen. Op elke straathoek vind je een hippe koffiebar, startup of vintagewinkel. De jonge, frisse wind die door de historische stad waait, maakt Antwerpen zo speciaal voor mij.’

Wat is typisch Antwerpen?

‘Dat het een walhalla is voor modeliefhebbers met het ModeMuseum, de Modeacademie en de oude winkels. Er zijn hier ook ontzettend veel unieke tweedehandszaken, conceptstores en winkels van de ‘Antwerpse Zes’. Deze groep bestaat uit zes bekende Belgische modeontwerpers die zijn afgestudeerd aan de Antwerpse modeacademie.’

In welke wijk woon je?

‘In Sint-Andries, aan de Nationalestraat. Deze modestraat van Antwerpen verbindt het historische centrum met het hippe Zuid. In Sint-Andries vind je alle bekende winkelketens, maar ook vintagewinkels, volkse cafés, het Modemuseum en de chique winkel van de bekende Antwerpse ontwerper Dries Van Noten.’

Wat is de place to be?

‘Vroeger was dit het Antwerpse Zuid en volgens velen is dat nog steeds zo, maar ik vind persoonlijk dat het Eilandje aan de andere kant van de stad met een grote inhaalslag bezig is. Het was een oud havengedeelte met slecht onderhouden pakhuizen, smoezelige bordelen en verlaten steegjes. Met de komst van het Museum aan de Stroom, het gerenoveerde Felix Pakhuis en de aanleg van tramsporen, is het Eilandje hipper dan ooit.’

Buitenkans

Muntplein ‘Dit kleine stukje groen is een van mijn favoriete plekken om in alle rust een boek te lezen. Een oase in de drukte van de stad.’

‘Dit kleine stukje groen is een van mijn favoriete plekken om in alle rust een boek te lezen. Een oase in de drukte van de stad.’ Park Spoor Noord ‘Op een warme zomerdag is dit de perfecte spot om te chillen in het park en om verkoeling te zoeken bij de fonteinen. Ik ben hier elke zomer te vinden om met vrienden iets te drinken of te eten bij het bijbehorende café.’

‘Op een warme zomerdag is dit de perfecte spot om te chillen in het park en om verkoeling te zoeken bij de fonteinen. Ik ben hier elke zomer te vinden om met vrienden iets te drinken of te eten bij het bijbehorende café.’ Den Botaniek ‘De botanische tuin is niet erg groot, maar het is wel heerlijk om in de zomer te pauzeren tussen de exotische plantensoorten. Ik kom hier graag om even te ontsnappen aan de stadsdrukte of om rustig te lunchen op een bankje.’

‘De botanische tuin is niet erg groot, maar het is wel heerlijk om in de zomer te pauzeren tussen de exotische plantensoorten. Ik kom hier graag om even te ontsnappen aan de stadsdrukte of om rustig te lunchen op een bankje.’ Boekenbergvijver ‘Een stukje buiten het centrum, maar als je langer in Antwerpen verblijft een absolute must. Op warme dagen neem ik graag een duik in deze ecologische zwemvijver, waar planten het water op een natuurlijke manier zuiveren.’

‘Een stukje buiten het centrum, maar als je langer in Antwerpen verblijft een absolute must. Op warme dagen neem ik graag een duik in deze ecologische zwemvijver, waar planten het water op een natuurlijke manier zuiveren.’ Het Vlot ‘Op zomeravonden zak ik gezellig met vrienden af naar ‘t Vlot, waar we bij het water genieten van een glaasje wijn en de ondergaande zon.’

Dit verhaal is afkomstig uit VIVA 21-2018. De editie ligt in de winkel t/m 29 mei. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Beeld: IStock