Elisa (25) is onder de indruk van de spirituele Victor. Met hem wil ze haar seksualiteit maar al te graag verkennen. Tot hij besluit om met zijn seksuele vaardigheden anderen te gaan helpen. Uit pure barmhartigheid, uiteraard…

Tekst: Vivienne Groenewoud

‘Het begon zo onschuldig. Victor had iets gelezen over een bepaald dieet dat je in contact zou brengen met je diepste seksuele energie. Nu at ik sinds ik Victor kende al vegetarisch, omdat hij het niet fijn vond als ik ‘dode energie tot me nam’, zoals hij het uitdrukte. Maar ineens ging hij wel heel erg streng in de leer. Hoewel ik het nogal in contradictie vond met het aanwakkeren van seksuele energie, mocht voeding ineens niet meer iets zijn wat een fijne, zintuiglijke beleving was, maar puur gericht op het sterker maken van je lichaam en het boosten van je libido. Tassen vol appels, gember, knoflook en pompoenpitten deden hun intrede, die volgens Victor de sleutel waren tot een beter seksleven. ‘Geen middelmatige seks meer voor ons,’ sprak hij enthousiast.’

Aantrekkingskracht

‘Victor en ik leerden elkaar kennen op een yogareis in Portugal. Ik was meteen van hem onder de indruk, maar ik dacht dat hij mij niet zou zien staan. Een vriendin had me overgehaald om mee te gaan. Zelf ben ik niet zo’n ‘zwever’, zoals ik het destijds noemde. Victor was dan ook een volledig ander type dan de mannen op wie ik normaal viel, maar al vanaf de eerste blik was er sprake van een magnetische aantrekkingskracht.’

‘Ik kon mijn ogen niet van zijn lenige lijf afhouden terwijl hij de meest bizarre poses aannam. Zijn bruine krullen in een rommelige knot in combinatie met zijn smeulende, mediterrane blik bezorgde me een bijzonder warm gevoel in mijn onderbuik. Dat gevoel werd alleen maar sterker toen we aan de praat raakten. Victor was juist wel enorm met het spirituele bezig, en ineens voelde ik ook heel sterk de behoefte om alle facetten van mijn geest uit te diepen. Mezelf beter te leren kennen. Met zijn kundige hulp, uiteraard.’

‘Toen ik een vrouw zag drooghumpen op Victor’s goed gevulde yogabroek, was mijn grensbereikt’

‘Die zoektocht, die we al snel als stel aangingen, was in het prille begin gevuld met hoogtepunten. Maar het duurde niet lang of Victor wilde die hoogtepunten ook met anderen beleven. Na zijn opmerking over onze zogenaamde middelmatige seks keek ik hem alleen maar aan. Ik had geen idee dat hij er zo tegenover stond. Om eerlijk te zijn, ontstonden daar de eerste barstjes. Hoe kon het dat hij zo’n ander beeld van ons seksleven had als ik? En waarom had hij daar dan nooit iets over gezegd?’

‘Alsof hij mijn gedachten kon lezen – nu ineens wel – zei Victor meteen: ‘Kom Elies. Het is natuurlijk altijd hartstikke fijn tussen ons, maar na de eerste verliefdheid moet je toch wat meer moeite doen om het spannend te houden. Dat vind jij toch ook?’ Ik wilde niet flauw doen, maar moest deze mededeling toch nog even intern verwerken. Oké, we hadden misschien de laatste maanden een wat bevredigende routine gevonden, maar ik was persoonlijk heel tevreden met de staat van onze fysieke relatie. En ik had al helemaal nooit het idee gehad dat Victor toe was aan een frisse wind in de slaapkamer. Om hem te plezieren deed ik mee met het dieet, al moet ik bekennen dat ik als ik alleen thuis was niet zo streng was als hij dacht. Vic nam het echter wel heel serieus. En het bleef niet alleen bij een dieet. Een week later kwam hij thuis met een wel heel bijzondere verrassing. Hij bleek ons te hebben opgegeven voor een tantracursus.’