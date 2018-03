Elise van ’t Laar: ‘Mijn personage is net als ik een flapuit en enorm intuïtief’

Actrice Elise van ’t Laar is vanaf deze week te zien in het zwartkomische familiedrama Dorst.

Je personage Coco trekt in bij haar ongeneeslijk zieke moeder. Hoe is jouw band met je moeder?

‘Als ze ziek zou zijn en ze heeft niemand die voor haar kan zorgen, zou ik zonder twijfel bij haar intrekken. In tegenstelling tot Coco heb ik een heel goede, vriendschappelijke relatie met mijn moeder. We kunnen over alles praten. Daar ben ik heel blij mee.’

Lijk jij qua karakter op Coco?

‘Ja, en nee. Coco kan goed mensen manipuleren. Dat is iets waar ik mezelf totaal niet in herken. Wel staan we allebei heel los en vrij in het leven. Ze is net als ik een flapuit en enorm intuïtief.

’Hoe uit dat zich bij jou?

‘Ik ben een paar maanden geleden naar Berlijn verhuisd. Ik kwam er af en toe en raakte steeds verliefder op de stad. Mijn onderbuikgevoel vertelde me: hier wil ik langer blijven. Het werd zo sterk dat mijn vriend en ik de knoop hebben doorgehakt en in Berlijn zijn gaan wonen. Ik vind het fijn om een nieuwe plek te ontdekken en belangrijk om dit soort keuzes te durven maken in mijn leven. Aan mijn Duits moet ik nog werken, maar dat komt wel goed. Samen met andere acteurs maak ik een plan om te kijken wat ik allemaal kan gaan doen hier. In Duitsland is het theater veel groter en levendiger dan in Nederland. Ik hoop daar een beetje in te kunnen rollen.’

Welke rol zou je graag eens spelen?

‘De gemenerik of een gevaarlijk personage. Ik word vaak gecast voor de rol van het lieve, gevoelige meisje, maar ik zou graag eens de donkere kant van mezelf opzoeken. Ik ben wel toe aan een iets volwassener rol, die iets verder van mijn eigen karakter ligt.’

Beeld: Edwin Janssen