Elise vertrok naar Shanghai: ‘De Chinezen blijven me constant verrassen’

Elise Wiebes (21) vertrok voor haar studie zes maanden naar Shanghai. De miljoenenstad waar je als blanke westerling al snel een heuse celebrity bent.

Wat maakt deze stad zo magisch?

‘Het gevoel dat alles mogelijk is en dat je elke dag weer iets geks meemaakt, zoals karaoke zingen met de taxichauffeur of Chinees leren met locals in het park. De Chinezen zijn heel erg geïnteresseerd in je. Shanghai is daarnaast een indrukwekkende stad met reusachtige gebouwen en heel veel verschillende levensstijlen. Het is een heel moderne stad en tegelijkertijd neemt de sfeer je terug in de tijd. Je ziet oude ambacht naast gloednieuwe zaken en moderne architectuur naast traditionele huisjes.’

Wat heeft je verrast?

‘De Chinezen blijven me constant verrassen! Allereerst om hun eigen gewoontes, zoals een lekkere rochel op straat spugen of echt diep onder de indruk zijn van blanke westerlingen. Ze blijven je maar schaamteloos aanstaren. Het leukste is dat ze je af en toe welkom heten in China en vragen of ze met je op de foto mogen. Het schijnt zelfs dat er een groepschat bestaat waarin ze de foto’s onderling delen. Hierdoor voel je je af en toe net een celebrity. En ondanks dat er 24 miljoen mensen in Shanghai wonen, merk je dit nauwelijks. Er heerst geen stress en er is veel wederzijds respect.’

Wat doe je in het weekend?

‘Salsa dansen bij Unico, een cocktailbar met Spaanse vibes waar je de hele nacht danst op latinhouse, afrobeats en electropop met live begeleiding van trommels. Het weekend is ook perfect voor korte tripjes buiten de stad of naar kleinere oude steden als Zhujiajiao (in het Qingpu-district), ook wel het Venetië van Shanghai genoemd. Hier zie en ervaar je hoe de traditionele en oude Chinezen wonen en leven.’

Niet te missen

The Bund ‘Dé beroemde skyline van Shanghai zoals je ’m kent van televisie. Wanneer je dit ziet, realiseer je je dat je in Shanghai bent. Dat gevoel gaf mij echt een kick. Tijdens de avonduren komt de buurt helemaal tot leven.’

Zhongshan East 1st Rd Nanjing Road 'Het Times Square van Shanghai maar dan extremer. Denk aan grote billboards, felle lichten en loslopende Minions. Je vindt er veel kleine Chinese winkels met geinige prullaria, maar ook grote winkelketens als Zara en H&M. Hier verkopen ze ook het hyperpopulaire drankje Dragon Breath, een blauw chemisch goedje waar rook vanaf komt.'

'De beroemde glazen brug in Zhangjiajie National Forest Park mag je niet missen. Veel Chinezen hebben hoogtevrees en durven niet naar beneden te kijken, maar je wordt hier getrakteerd op een spectaculair uitzicht. Niet spannend genoeg? Reis dan een stukje verder naar de beroemde Avatar Mountains. Inderdaad, het bekende landschap uit de film Avatar!'

Beeld: IStock