Ellen Hoog: ‘Je hoeft je niet schuldig voelen als je eens een weekend lang bier drinkt’

Ellen Hoog (32) hockeyt misschien niet meer, ze is nog steeds aan de bal. Met haar nieuwe boek vol gezonde recepten en het tv-programma Ellen & Naomi: 24 uur mandekking heeft ze het retedruk. ‘Ik sta constant te stuiteren.’

Van bekende hockeyster naar bekende Nederlander…

‘Het afgelopen jaar heb ik een heleboel leuke dingen gedaan. Ik mis het hockey niet, iets waar ik wel bang voor was. Soms alleen de kleedkamerhumor en het doel waar je samen naartoe werkt. Ik heb zo veel gegeven en wilde de vrijheid om andere dingen te kunnen doen.’

Fijn om het sporten ook eens een keer te kunnen overslaan als je geen zin hebt?

‘Ja, dat. Laatst had ik een maand bijna niet gesport. Ik ben even minder fit nu, maar I don’t care.’

Whoohoo…

‘Ja, dat was wel even gek. Ik werd er een beetje onrustig van, maar niet zo erg als toen ik nog hockeyde. Toen wilde ik elke dag alles eruit halen. Elke dag goed slapen, elke dag goed eten. Als ik dan een keer op een avond twee drankjes had gedronken, voelde ik me de volgende dag schuldig. Dat is nu heel anders. En ja, dat zie je dan ook direct aan mijn lijf. Qua vetjes, maar ook qua uithoudingsvermogen. Al is conditie net een elastiekje. Die verdwijnt snel, maar je hebt ’m ook zo weer terug. Nu ben ik weer volle bak aan het trainen. Het zit toch in me dat ik fit wil zijn. Maar het is wel heel fijn dat ik me niet meer schuldig hoef te voelen als ik me heb voorgenomen om ’s ochtends te rennen, maar bij het opstaan merk dat ik me niet lekker voel. Ik heb mijn lijf al zo veel shit aangedaan.’

Wat is de reden dat je een nieuw boek, Balans is het recept, hebt gemaakt?

‘Dit is een bundeling met de beste recepten uit mijn vorige twee boeken In perfecte conditie en Grenzeloos gezond. Ik vind het leuk om mijn tips en tricks te delen. Weinig mensen weten wat ze het beste kunnen eten voor of na een training. Laatst vertelde iemand me dat hij een halve marathon liep op een paar rijstwafels. Ik stond perplex: zelf was ik na tien minuten rennen op zo’n licht maaltje nokkie gegaan.’

Jij geeft altijd duidelijk aan: ik ben geen diëtist of voedingskundige. Wat vind je van al die fitgirls die met een beetje nattevingerwerk voedingsadviezen geven?

‘Soms worden er heftige tips gedeeld door zogenaamde deskundigen. We kunnen best doorslaan met z’n allen. Het is daarom goed dat daar veel over wordt gediscussieerd. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zijn geen hype meer. Het is belangrijk om er achter te komen wat voor jou zelf werkt. Je moet niet alleen maar de persoon nadoen die je op social media volgt of van wie je een boek koopt. En je moet je vooral niet schuldig voelen als je eens een weekend lang bier drinkt of af en toe een patatje eet.’

Ben je zelf weleens doorgeslagen in je gezonde leefstijl?

‘Ja. Ik heb een zomer volgens het boek De voedselzandloper geleefd. Ik at toen heel weinig koolhydraten waardoor mijn hockeyprestaties achteruit holden. Halverwege de wedstrijd was mijn energie echt op.’

Had je op dat moment door dat het door je voedingspatroon kwam?

‘Dat zag ik toen niet. Ik keek naar mijn lijf en dacht dat ik heel goed bezig was. Mijn beste toernooi, het WK in 2014, speelde ik met mijn hoogste vetpercentage ooit. Kennelijk heb je toch wat vet op je lijf nodig. Ik vind het knap dat zoveel mensen tegenwoordig vegan zijn. Dat is natuurlijk goed voor de dieren en voor onze planeet. Maar soms vind ik veganisten er niet gezond uitzien. Balans is belangrijk. Ik eet altijd gezond omdat ik er energie van krijg en het lekker vind. Sinds ik niet meer hockey, ben ik niet minder gaan eten terwijl ik wel minder sport. Jammer dan, ik hou te veel van eten.’