We belden even met Ellie Lust, want: de oud-politievrouw en programmamaker is benoemd tot Pride-ambassadeur.

Hoe voelt het om ambassadeur te zijn van Pride?

‘In mijn tijd bij de politie voelde ik me ook al ambassadeur voor hetzelfde onderwerp. Toen deed ik veel voor Roze in Blauw, een netwerk binnen de politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van geweld tegen homoseksuelen en de ondersteuning van slachtoffers daarvan. De rol past bij me en ik ben blij dat ik dezelfde rol, maar nu op een andere manier, kan blijven vervullen. Ik hoop vooral dat ik kan laten zien dat Pride om zo veel meer draait dan alleen de botenparade. Er worden de hele week belangrijke evenementen voor de gemeenschap georganiseerd.’

Je hebt ooit gezegd dat een coming-out nooit ophoudt. Waarom niet?

‘We leven in een wereld waarin hetero zijn de norm is. In elke nieuwe omgeving moet je vaak weer uitleggen hoe het zit. Als twee mannen bijvoorbeeld samen een hotelkamer boeken en ze checken in bij de receptie, ontstaat er soms schrik, want er staat een tweepersoonsbed in die kamer en geen twee losse bedden. Dan moet je uitleggen dat dat de bedoeling is. Bij een heterokoppel gebeurt dat niet.’

Durf jij hand in hand te lopen met je vrouw?

‘In Nederland wel, maar ik ben ook geen bang persoon. In het buitenland let ik wel op voordat ik mijn vrouw een kus geef. Je moet als lhbtq+’er op je hoede zijn in landen waar het niet geaccepteerd is open te zijn over wie je bent.’

Kun jij überhaupt nog wel over straat zonder door fans aangeklampt te worden?

‘Nee, zelfs in het buitenland niet, als ik daar Nederlanders tegenkom. Maar ik ben er heel dankbaar voor. Ik krijg eigenlijk nooit negatieve reacties, mensen zijn altijd heel lief voor me. En als dat niet zo is, vind ik het ook prima. De Ellie die mensen op televisie zien, is de enige versie die er is. What you see, is what you get.’

In hoeverre mis je je werk bij de politie?

‘Ik voel me nog steeds politieagent. Ik heb de officiële bevoegdheden misschien niet meer, maar doe nog steeds werk dat ermee te maken heeft. Mijn tv-programma Ellie op patrouille bijvoorbeeld. Het werk mis ik dus niet echt. Het zijn vooral de mensen die ik mis. Ik heb veel vrienden gemaakt bij de politie, maar die spreek ik gelukkig nog steeds. Met een aantal politievrouwen zit ik in het eetclubje de Blauwe Matties. Daar spreek ik eens in de zo veel tijd mee af.’

