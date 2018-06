Esmee Denters: ‘Iedereen dacht dat ik gestopt was met muziek maken’

Na twaalf jaar afwezigheid in de muziekwereld heeft Esmee Denters haar nieuwe EP These days uitgebracht en staat ze op 28 juni in de Melkweg in Amsterdam.

In 2007 tekende je een contract bij Justin Timberlake’s platenlabel. Aan de samenwerking kwam drie jaar later abrupt een einde. Wat is er gebeurd?

‘Nadat ik drie singles had uitgebracht, kwam ik er via mijn advocaat achter dat zij niet van plan waren een tweede album met me op te nemen. Volgens hem moest ik proberen onder mijn contract uit te komen. Want ook als ze niet met je verder willen, kunnen ze je vasthouden, zodat je nergens anders aan de slag kunt. Het was lastig dat het daar ophield en ik heb me best een tijd down gevoeld. Maar ik ben opnieuw begonnen, in Londen. Ik ben er sterker uitgekomen, ik geloof dat alles met een reden gebeurt.’

In Londen werkte je in een yoghurtwinkel. Voelde dat als terug bij af?

‘Het was soms lastig, als mensen me herkenden. Ze begrepen het niet en ik kon het ook niet goed uitleggen omdat de muziekwereld zo ingewikkeld is. Ik zei dan dat ik mijn droom achterna ging en dat ik dit bijbaantje ervoor over had. Iedereen dacht dat ik gestopt was met muziek maken, terwijl ik juist aan het schrijven was en heel graag nieuwe nummers wilde uitbrengen.’

Al heel jong kwam je in een soort rollercoaster terecht. Hoe heeft dat je gevormd?

‘Ik was achttien toen ik door Justin werd ontdekt en wist totaal nog niet wie ik was en waar ik als artiest voor stond. Ik werd heel erg gestuurd door het label en de mensen om me heen. Ook kwam ik onder een enorm vergrootglas te liggen. Social media was toen nog heel nieuw en iedereen kon zijn mening over je geven. Als jong meisje trok ik me dat nog heel erg aan. Maar juist door deze ervaring heb ik de nummers op mijn nieuwe EP kunnen schrijven. Het heet niet voor niets These Days. Het gaat over zelfacceptatie en over waar ik nu sta na wat ik heb meegemaakt. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer anderen zich in jou kunnen herkennen.’

Nu hoop je een comeback te maken in Nederland. Is de tijd hier nu rijp voor?

‘Ik heb nu het tweede deel van mijn EP uitgebracht en heb dus genoeg materiaal om een goede show neer te kunnen zetten. Het was sowieso altijd al een droom van mij om in de Melkweg te staan. Daarom heb ik het poppodium zelf benaderd en gelukkig zagen zij het ook zitten. Zingen en optreden zijn mijn passie en ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het gaat lukken in de muziekwereld. Ik heb geen plan b, want ik denk dat je heel ver kunt komen met veel doorzettingsvermogen. En als je er op voorhand al niet het volste vertrouwen in hebt, dan moet je er ook niet aan beginnen.’

Beeld: Harold Versteeg (HH)