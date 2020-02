Voor ieder wat lekkers: 3x heerlijk reistafelen

Geen zin om te koken vanavond? Breng dan een bezoek aan één van deze drie restaurantjes.

Een stukje van de hotste stad van Israël in Amsterdam. Bij Bardak eet je de lekkerste humus en fluffy pita’s. Ook cocktailliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen: van classic negroni’s en gin-tonics tot de beste espresso martini’s. Proost! (Oftewel: lechajim!)

bardak.nl

Culture club

Dit familierestaurant met vestigingen in Tilburg, Den Bosch en Utrecht laat je kennismaken met de Afghaanse keuken én cultuur. Hier proef je dus niet alleen de smaken, maar ook de relaxte sfeer van het land. Tip: kies het kennismakingsmenu en proef zeventig procent van alle gerechten in kleine porties.

sarban.nl

