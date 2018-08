Eva Cleven: ‘Ik ben goed in alles wat ik probeer’

Eva Cleven (31) doet dan ook veel: presenteren, zingen en radio maken. Want ze laat zich niet makkelijk in een hokje plaatsen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

‘Zoals altijd van alles naast elkaar. Ik ga voor de VPRO verslag doen van Lowlands, wat altijd heel tof is. Ik ben nogal een workaholic, dus ik vind het niet erg dat ik de feesten mis. Als ik kan kiezen tussen Dua Lipa interviewen of de hele dag op een festival rondhangen met mijn vrienden, kies ik voor dat eerste. Verder leef ik van week tot week. Ik maak sinds drie jaar elke vrijdag en zondag radio voor FunX en heb doordeweeks vaak draaidagen voor Het klokhuis – dat is op een soort oproepbasis, het is maar net welke regisseur aan je denkt. Soms zit mijn hele week vol met draaidagen, radio maken en losse klussen zoals het hosten van de Nederlands Film Festival-talkshow. Dat is het freelanceleven. Ik vind het heel fijn om mijn eigen tijd te kunnen indelen.’

Je stond dit jaar in de finale van zangprogramma It takes 2. Droom je ervan om door te breken als zangeres?

‘Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vind zingen een van de leukste dingen om te doen, maar het lijkt me niks om een album uit te brengen en te moeten hosselen voor je muzikale droom. Ik ben nu al zó veel toffe dingen aan het doen, die ik zou moeten laten als ik voor een muziekcarrière zou gaan. Daar heb ik bewust voor gekozen. Al op de dansacademie merkte ik dat ik veel minder ambitieus was dan de mensen om me heen. Ik hoefde niet per se op een podium te staan of in een musical te zitten, daarom heb ik die studie ook niet afgemaakt. Maar het is dubbel hoor, want als ik die ambitie helemaal niet zou hebben, had ik niet meegedaan aan It takes 2. Het heeft in elk geval niet tegen me gewerkt. Ik ben heel blij met de ervaring.’

Was het je plan om beroemd te worden?

‘Ook niet. Ik weet dat veel mensen dat ambiëren, maar wat heb je eraan? Ik ben ook onzeker, zit af en toe echt niet lekker in mijn vel en ook op die dagen moet je dan doen alsof het wel goed gaat. Ik trek dat eigenlijk heel slecht, dus nee, het is niet iets wat ik nastreef.’

Je zat van 2014 tot 2015 in de girlband ADAM, waarover een realityserie werd gemaakt bij BNN. Na bijna een jaar bleek dat alles gescript was. Waarom deed je daaraan mee?

‘Oké, hoe dat ging: ik werd gebeld door een oud-klasgenoot van de middelbare school die bij Kemna Casting werkte. Ze zei: ‘Eva, jij zingt toch weleens? Zou je het leuk vinden om op auditie te komen voor een meidenbandje?’ Ik studeerde journalistiek en dacht: dit kan supergrappig zijn, laat ik het doen. Na de tweede ronde werd ik gebeld met de vraag of ik even naar kantoor wilde komen, want ‘er zat een addertje onder het gras’. Toen ik binnenkwam, zat de producent met Anna Speller aan tafel en werd het plan aan me uitgelegd als één groot avontuur. En als ik érgens gevoelig voor ben, is dat het. Met vier superleuke meiden muziek maken, vette clips opnemen, televisie maken en mensen in de zeik nemen? Let’s try this! Ik nam het allemaal niet heel serieus; het was gewoon een leuk bijbaantje.’