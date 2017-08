Eva Koreman: ‘Ik heb gore mazzel met de mensen in mijn leven’

Sinds ze bij de radio werkt, gedraagt Eva Koreman (32) zich beter op feestjes. Ze brengt haar liefde voor muziek nu over op haar luisteraars, in plaats van op vrienden en bekenden. Met buitensporig enthousiasme en bergen energie.

‘Je kent het wel, dat type dat op feestjes iedereen lastigvalt met nieuwe liedjes die je echt móét luisteren. Superirritant. Ja, dat ben ik dus. ‘Luister nou even, jongens. Dit stukje is zo tof. Goed hè?’ En dan ook nog geïrriteerd zijn als mensen erdoorheen praten. Sinds ik bij de radio werk, kan ik me beter gedragen op feestjes. Ik kan mijn liefde voor muziek nu lekker kwijt bij de luisteraars. En dat is wel zo relaxed voor mijn vrienden.

Ik heb het heel fijn bij 3FM. Ik voel me zelfverzekerd en hoop dat ik binnenkort door mag stromen van het weekend naar een dagelijks programma. Ik heb zogezegd een grote drang om mensen muziek te laten horen die ik te gek vind – dus hoe meer uur ik radio mag maken, hoe beter. Ondanks het zware weer waar we in hebben gezeten, zie ik de toekomst zonnig tegemoet. We zijn aan het klimmen. We bouwen aan iets moois. Er is energie, positieve energie.’

Dronken op maandagavond

‘Diezelfde positieve energie voel ik privé. Ik ben een verwend kind als het gaat om liefde en vriendschappen. Ik heb geweldige vrienden, fijne familie en een lieve vriend. Ik heb gore mazzel met de mensen die ik heb getroffen in mijn leven.

Ik kende mijn vriend Mike al jaren voordat we verliefd werden. Eerst was hij vooral het irritante pubervriendje van mijn broertje. Na een bepaalde leeftijd maakt leeftijdsverschil niet zo veel meer uit, maar toen ik 23 was en zij 18 waren, dacht ik: jeetje, hou effe lekker je kop.

Vijf jaar later was ik na een heftige relatie weer vrijgezel. Ik was in die tijd heel druk met mijn werk voor Qmusic en als ik dan een keer de volgende dag vrij had, moest ook echt alles kapot. Zo kwam het dat ik op een maandagavond ontzettend dronken werd met mijn broertje, zijn vrienden en een stel van mijn vrienden. Een grappig clubje van mensen die op maandag dachten: fuck it, we gaan het gewoon gezellig hebben. De volgende ochtend werd ik dus wakker naast Mike. En ja, ik wist nog hartstikke goed wat er gebeurd was. Een paar dagen later stuurde ik hem een berichtje. Nu we dan toch al met elkaar naar bed waren geweest, konden we net zo goed kijken of we elkaar ook een beetje leuk vonden. Ik vroeg hem mee uit. En hij zei ja. Hij was in die tijd een soort stadsnomade, hij had geen vaste woonplek. Ik was een week vrij van werk. Het was nieuwjaar. Ik vroeg hem: ‘Waar wilde je altijd nog een keer naartoe?’

Hij had net de film In Bruges gezien en wilde naar Brugge. ‘Hup,’ zei ik, ‘gooi je spullen achterin, dan gaan we.’ Superbrak zijn we op 1 januari naar Brugge gereden en hebben daar vier fantastische dagen gehad. Daarna kwamen we thuis en is hij nooit meer weggegaan.’

Paar kilo minder

‘Mike is heel lief en grappig en knap, maar soms ook bijna onbeschoft eerlijk. Voor de fotoshoot bij dit interview stond ik op de set met zo’n velours badpak aan. Een blik in de spiegel, ik zag mijn benen en dacht: een paar kilo minder zou niet misstaan. Maar ik had ook trek in chips, dus het liep zo dat ik daar chips stond te eten in dat badpak, voor die spiegel. Komisch wel, toch? Thuis liet ik er een foto van zien aan Mike. Wij lachen. ‘Ja,’ zei hij, ‘maar het is wél waar. Het zou niet misstaan, een paar kilo minder.’ Zijn moeder stond erbij en wist niet wat ze hoorde. ‘Dat kun je echt niet zeggen, je hebt zo’n mooie vrouw!’ ‘Ze is ook prachtig,’ zei hij, ‘maar ze zegt het toch zelf? Dus we zitten op één lijn.’ Ik moet daar dan dus heel hard om lachen. Het maakt mij namelijk geen zak uit. Als ik een perfect lijf belangrijk vond, zou ik wel naar de sportschool gaan en at ik niet elke week pizza. Tuurlijk, er kan een paar kilo af. Maar dat hoeft niet.’

