Eva Laurenssen: ‘Ik weiger het leuke meisje in bikini te spelen’

Eva Laurenssen viert het leven in de film Bella Donna’s. En ook in real life geniet ze erop los. Ze stuitert van serie naar film en toneelstuk, als het maar een mooi project is. En dan is ze ook nog eens knetterverliefd.

Tekst Liesbeth Oeseburg | Foto’s Stef Nagel

Bella Donna’s gaat over drie vriendinnen die hun bucketlist afwerken nadat een vriendin is overleden. Inkopper: heb jij zo’n lijst?

‘Ik schrijf geen dingen op, maar ga ermee aan de slag. Het leven is te kort om daarmee te wachten. Ik leef forward en impulsief, maak veel reizen. Misschien was parachutespringen nog een wens, maar dat heb ik nu gedaan voor de film.’

Heb je deze mentaliteit van huis uit meegekregen?

‘Ja. Ik kom uit een gezin met veel joie de vivre en energie. Dat komt zeker ook door de Spaanse komaf van mijn moeder. Al stimuleerde mijn stiefvader ons ook om te doen wat we wilden.’

Is jouw energie een verklaring voor het feit dat je carrière zo lekker gaat sinds je afstuderen?

‘Nou, ik denk dat er ook een stuk geluk bij komt kijken. Al kies ik wel altijd zorgvuldig mijn rollen uit. Ik weiger het leuke meisje in bikini te spelen. Soms zeggen mensen tegen me: ‘Ah doe nou, dan word je beroemd.’ Maar beroemd worden is wel het laatste waar ik aan denk. Ik heb mooie projecten gedaan voor theater, maar dat ziet het grote publiek niet. Als je jezelf tijd geeft om te groeien als actrice, rol je vanzelf in de grotere projecten. Dat voelt voor mij beter dan dat je met een programma als Sterren springen ofzo snel instroomt. Ik heb liever dat mensen me kennen van mijn rollen en niet denken: ze is een BN’er, maar wat ze precies doet, weet ik niet.’

In de online serie Dagboek van een minnares speel je een minnares. Waar haal je de inspiratie vandaan om de vrouw te spelen die verscheurd is tussen haar gevoelens en verstand?

‘Ik heb het gezien in mijn omgeving, maar gelukkig heb ik zelf nooit mijn vingers gebrand aan een getrouwde man. Ik snap dat het moeilijk is als je verliefd op iemand wordt die al een relatie heeft, maar ik vind het nogal wat om dan toch achter diegene aan te gaan. Ik ken wel het mechanisme van weten dat je in een situatie zit die niet goed voor je is, maar toch niet de kracht hebben om eruit te komen. Dat heb ik bij vorige vriendjes ervaren. Dat ik wist dat de relatie het niet was voor mij, maar het toch moeilijk vond om eruit te stappen. Omdat je op een rare manier toch in je comfortzone zit, blijf je toch maar hangen in die slechte situatie. Het kost gruwelijk veel ballen om die te doorbreken.’

Maakt weleens een bezette man een move bij jou?

‘Er heeft weleens iemand een poging bij me gedaan. In zo’n situatie begin ik dan altijd over zijn vriendin. Hoe leuk ze wel niet is. Niet nasty gaan doen in een relatie, vind ik. Teun zegt altijd: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Daar ben ik het gruwelijk mee eens.’

Je bent sinds twee jaar met acteur Teun Luijkx. Hoe komt het dat je met hem wel het gevoel hebt dat het klopt, in tegenstelling tot vorige relaties?

‘Die anderen waren het gewoon niet. Teun is het wél. Het is een grote, volle liefde. We zijn heel verliefd op elkaar en begrijpen elkaar goed. Dat is nieuw. Ik denk dat ik voor hem meer op zoek was naar relaties waarin het schuurde.’

Wat vind je zo leuk aan Teun?

‘Hij draagt zo’n bonk liefde met zich mee voor iedereen die dicht bij hem staat. En ik kan heel erg met hem lachen, de hele dag door. Het is alsof we uit dezelfde bron komen, zonder hetzelfde te zijn. Toen ik hem ontmoette, dacht ik: ik ken jou al lang. Hij is energiek, liefdevol, grappig, slim en geduldig. Ik ben heel springerig en druk, hij is iets meer down to earth. Hij kan in mijn energie meegaan, maar me ook tot rust manen wanneer dat nodig is. Ik ben heel outgoing en praat soms veel te hard, maak grote bewegingen. Hij is een soort boom waar ik omheen kan rennen en in kan vliegen. We zijn totaal relaxed met elkaar. Ik wist echt niet dat dit ook zo kon, ik dacht dat relaties altijd gedoe waren. Ik hoef niet meer te ‘vechten’, wat ik hiervoor wel moest.’?

Heb je Eva?

Eva Laurenssen studeerde in 2011 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie en heeft sindsdien een indrukwekkende cv opgebouwd. Zo is ze onder andere bekend van de televisieseries De mannen van dokter Anne en La famiglia, de films Soof, Mannenharten 2, iHo en theaterstuk Shaffy Chantant. Daarnaast zit ze in de cabaretband La Garçon.

