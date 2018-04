Eva van de Wijdeven: ‘Ik raak niet van slag als ik geen vriend heb’

Eva van de Wijdeven (33), nu in de bios met De matchmaker, zit lekker in haar vel. Single zijn vindt ze prima, ‘maar ja, als ik vier kinderen wil, moet ik snel aan de bak.’

Tekst Liesbeth Oeseburg Foto’s Suzanne Rensink

Ben je druk met nieuwe klussen?

‘Eind vorig jaar had ik de laatste opnames voor de film De matchmaker, daarna heb ik wat kleine bijrollen gespeeld en in september begint het touren met Judas, de theaterthriller over Astrid Holleeder. Renée Fokker speelt de hoofdrol, van Astrid, en ik haar dochter. Daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb jarenlang veel gewerkt. Te lang vrij zijn, vind ik niet fijn. Vroeger ging ik dan in de horeca werken of evenementen organiseren. Maar nu komt het goed uit, want ik ben net verhuisd naar de andere kant van de stad en ik zit midden in de verbouwing. Heerlijk, een casco huis kopen en naar eigen smaak verbouwen. Ik ben niet materialistisch ingesteld, maar symbolisch is mijn huis erg van waarde. Heb ik toch iets goed gedaan de laatste jaren.’

Je acteert ook al vanaf je twaalfde.

‘Ja, maar mijn eerste echte rol kreeg ik op mijn zestiende, in Dunya & Desie. Vanaf toen verdiende ik geld met acteren.’

Schaam je jezelf nog steeds wanneer mensen je herkennen?

‘Zoiets went, maar nooit helemaal. Soms weet ik al: die man of dat meisje komt zo naar mij toe. Het blijft iets geks waarmee ik rekening moet houden. Wanneer ik net met vriendinnen serieus in gesprek ben of met mijn oma een stukje loop, moet ik even schakelen. Maar het hoort erbij.’

Hoe ga je daarmee om?

‘Ik denk heel erg sociaal. Ik werk altijd mee als iemand met mij op de foto wil en neem ook tijd voor een praatje. Ik leer wel om ook eens te zeggen: ‘Sorry, nu even niet.’ Van nature doe ik dat liever niet, want mensen weten niet dat het bij mij de hele dag door zo gaat. Zo iemand is gewoon blij om me te zien en wil even een praatje maken.’

Een nieuw huis, een nieuw begin?

‘Ja, zo voelt het wel. Ik ben nu een dertiger. Vorig jaar heb ik van een heleboel dingen afscheid genomen. Van mijn vorige appartement, van veel producties en er waren nog wat privédingen. Ik verhuisde op 4 januari, met de start van het nieuwe jaar en alles was ‘klaar’. Nu voel ik meer rust in mijn lijf. Ik heb andere behoeftes en verlangens dan toen ik twintiger was. Ik ga meer naar het theater, bijvoorbeeld. Wat mijn carrière betreft, weet ik beter wat ik wil. Ik geloof erin dat dingen op je pad komen. Van nature laat ik mezelf leiden door de waan van de dag. Maar nu dwing ik mezelf om bewustere keuzes te maken. Dat vind ik prettig. Ik heb ouder worden altijd al fijn gevonden. Je krijgt het leven beter in de klauw. Ik voel me zekerder en sta midden in het leven. Dat is een heerlijk gevoel.’

Een fijner gevoel dan dat dingen je overkomen?

‘Ja. Van het begin van mijn carrière weet ik bijvoorbeeld veel niet meer. Ik ben daar gewoon vol energie doorheen gewalst. Nu beleef ik de dingen bewuster. Het leven is helderder voor mij.’

Hoe gaat het met de liefde?

‘Ik ben vrijgezel.’

Heb je behoefte aan een nieuwe relatie?

‘Ja hoor. Maar ik raak niet van slag als ik geen vriend heb. Ik ben een sociaal dier en liever samen dan alleen. Ik hou van de liefde. Het is heerlijk om verliefd te zijn en met z’n tweeën dingen te ondernemen, gevoelens te delen en maatjes te zijn.’