Even bellen met  Chris Peters: ‘Verder kijk ik niet te ver vooruit’

Want: hij speelt een rol in de film Niemand in de stad. Nu te zien in de bioscoop.

Wat kunnen we verwachten van Niemand in de stad?

‘Het verhaal gaat over drie vrienden die lid zijn van het Amsterdamsch Studenten Corps. Als een van de jongens overlijdt, ervaren ze de betekenis van hun vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn. Ik speel Jacob, de denker van de drie. Hij lijkt de verstandigste, maar uiteindelijk hangt zijn leven aan elkaar van slechte beslissingen. Ik herkende veel van mezelf in hem, ben zelf ook een denker. Maar op andere vlakken is hij juist mijn tegenpool. Zo heeft Jacob veel geheimen voor zijn vrienden, terwijl ik juist heel open ben.’

Heb je zelf een soortgelijke studententijd beleefd?

‘Ik heb nooit bij een studentenvereniging gezeten. Wel had ik op de Toneelschool een heel hechte band met mijn klasgenoten. In die zin heb ik wel een soort communegevoel gehad. Toch komt dat denk ik niet in de buurt van hoe het eraan toegaat binnen het corps. Ter voorbereiding zijn we een paar keer naar de Toko geweest in de Warmoesstraat, de thuisbasis van het Amsterdamsch Studenten Corps. Dat was leuk om te doen . Het idee van verbroedering is mooi, maar alle verplichte activiteiten en rituelen hoeven van mij niet zo.’

Vorig jaar werd je door de Volkskrant uitgeroepen tot acteertalent van 2018. Hoe was dat?

‘Het artikel van de Volkskrant was al een cadeau op zich. Heel speciaal om te lezen over mezelf als acteur door de ogen van anderen. Want ik werd zelf niet geïnterviewd, maar wel de mensen om mij heen. Zo kwam ook A.F.Th. van der Heijden aan het woord. Extra bijzonder omdat ik de rol van zijn verongelukte zoon heb mogen vertolken in de film Tonio.’

Welke grootse dingen kunnen we nog van je verwachten?

‘Begin volgend jaar speel ik de rol van Erik in de toneelvoorstelling van Turks fruit. Heel spannend, want dat wordt de eerste keer dat ik in een grote zaal als die van het DeLaMar Theater mag spelen. Verder kijk ik niet te ver vooruit. Ik heb veel vertrouwen in de grote generatie jonge regisseurs. Ik hoop dat ik een grote rol mag spelen in wat zij gaan neerzetten.’

