Anouk Maas: ‘Het leven draait niet alleen maar om carrière maken’

Want: de Tilburgse (musical)actrice is van 7 t/m 11 januari te zien in de GTST wintercliffweek.

Je bent begonnen als musicalactrice. Hoe is het om voor de camera te staan?

‘De eerste opnames voor GTST vond ik doodeng. Dit is alweer de tweede wintercliffhanger waarin ik speel, inmiddels ben ik er wel aan gewend. Mijn karakter Zoë heeft een spannende verhaallijn. Voor Rik (Ferri Somogyi, red.) doemt er een onaan-gename verassing op, waarbij zijn vriendin Zoë niet gespaard blijft. De wintercliffweek is de aanzet voor veel wat er nog komen gaat. Daarna wordt het allemaal nóg spannender; januari wordt een thrillermaand.’

In hoeverre lijk jij op Zoë?

‘Niet. Zoë werkt zichzelf altijd in de nesten. Ik laat hoogstens het eten voor mijn gasten aanbranden om vervolgens een bezorgservice te bellen. Ik los problemen makkelijker op, Zoë maakt er een potje van. Dat is trouwens ontzettend leuk om te spelen.’

Je groeide op in Tilburg. Hoe was dat?

‘Tilburg was fantastisch, maar ik had de drang de wijde wereld in te gaan. Ik volgde musicallessen in Londen en New York en daarna deed ik auditie in Duitsland, waar ik in de musical We will rock you mocht spelen. Van de periodes in het buitenland heb ik het meest geleerd. Vaktechnisch, maar ook – en vooral – op persoonlijk gebied. Expeditie Robinson was wat dat betreft ook een goede ervaring. Ik weet goed wie ik ben, hoe ik in het leven sta en hoe ik in het leven wíl staan. En ik heb vrienden voor het leven gemaakt.’

Wat is je grootste levensles?

‘Het leven draait niet alleen maar om carrière maken. Gooi jezelf eens voor de leeuwen en sta open voor verandering. Dan leer je het meest. En: wees niet bang om ouder te worden. Ik vond dertig worden, inmiddels twee jaar geleden, het leukste wat er was. Tot slot: sta vaker stil bij de dingen die je meemaakt.’

Het interview met Anouk komt uit VIVA 2. De editie ligt t/m 16 januari in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: ANP