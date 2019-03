Clarice Gargard: ‘Waarom zouden we geen betere wereld willen?’

We belden even met Clarice, want: deze mediamaker (o.a. columnist bij NRC en documentairemaker) is VN Vrouwenvertegenwoordiger voor 2019.

Wat houdt je functie in?

‘Sinds 1947 wordt elk jaar een vrouw geselecteerd door de Nederlandse Vrouwenraad, die het Nederlandse Koninkrijk vertegenwoordigt bij de VN. Het hele jaar door verzamel ik informatie en start ik initiatieven rond dit onderwerp. En ik bezoek de VN drie keer. De laatste keer, aan het einde van het jaar, speech ik voor de lidstaten tijdens de Algemene Vergadering. Daar ga ik een statement maken op het gebied van vrouwenrechten.’

Welk statement wil je maken?

‘Mijn doel voor dit jaar is om de zichtbaarheid van vrouwen te verbeteren, zowel in de politiek als in de media, en zowel voor als achter de schermen. Zo inclusief mogelijk, want het gaat niet alleen om witte vrouwen uit de middenklasse, maar om alle soorten vrouwen. Om te weten waar zij behoefte aan hebben in deze samenleving, moeten ze eerst zichtbaar zijn.’

Je hebt jezelf opgegeven als kandidaat. Wat maakt jou geschikt?

‘Lang hebben vrouwen het idee gehad dat ze niks te zeggen hadden. In de nieuwe samenleving draait het om ruimte innemen zonder daarom te vragen. Ik denk dat ik dat belichaam en dat maakt mij vertegenwoordiger van het hedendaagse feminisme. Het stokje van de vorige generaties feministen pak ik graag over.’

Wat is feminisme voor jou?

‘Ik citeer graag de Amerikaanse activist en poëet Maya Angelou: ‘I’m a feminist. I’ve been a female for a long time now. It’d be stupid not to be on my own side.’ Vrouwen zijn meer dan de helft van de bevolking – het is beschamend dat we niet goed vertegenwoordigd worden. Onderzoek wijst uit dat iedereen beter wordt van meer gelijkheid. Waarom zouden we geen betere wereld willen?’

Wat betekent 8 maart, Internationale Vrouwendag, voor je?

‘Ik vind het jammer dat er in Nederland weinig aandacht voor is. We mogen die dag claimen en het zichtbaarder maken. Daarom lanceer ik samen met journalist Hasna el Maroudi ‘Lilith’, een platform voor het hedendaags feminisme.’

Tot slot: waarom is de Women’s March op 9 maart lopen belangrijk?

‘We moeten van ons laten horen. Ongelijkheid gaat ons allemaal aan, ook mannen. Je kunt niet alleen toekijken naar wat er in de wereld gebeurt. Als je vrouwenrechten belangrijk vindt, is meelopen niet veel gevraagd.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 10-2019. Deze editie ligt vanaf 6 maart in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.