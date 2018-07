Even bellen met Dennis Storm: ‘Ik reis nu een stuk minder, maar door dit soort projecten kom ik alsnog op de mooiste plekken.’

Want: de oud BNN-presentator heeft net zijn tweede boek Weg ermee geschreven.

Je boek gaat over minimalisme. Hoe is de belangstelling hiervoor ontstaan?

‘Tijdens het vele reizen voor 3 op reis heb ik pak ’m beet een kleine duizend nachten in hotelkamers geslapen. Die zijn vaak op een unieke, minimalistische manier ingericht: ontzettend simpel, maar met alles wat je nodig hebt. Terwijl wij almaar groter willen wonen en steeds meer spullen bezitten, laten hotels zien hoe het duurzamer kan. Dat inspireerde me.’

Hoe pas jij minimalisme toe op je leven?

‘Ik heb geleidelijk aan steeds meer spullen de deur uit gedaan. Mijn huis is eenvoudig, maar wel sfeervol ingericht. Minimalisme behelst overigens veel meer dan het hebben van zo min mogelijk spullen. Het is teruggaan naar de essentie. Voor mij houdt het ook in dat ik doe wat me gelukkig maakt en daar tijd voor vrijmaak in mijn agenda. Dat is ook de reden dat ik besloot te stoppen met tv-werk en nu focus op de dingen die ik belangrijk en leuk vind, zoals schrijven, fotografie en design. Vroeger stond presenteren op nummer één en kon ik mezelf kapot werken. Nu besef ik dat het leven te kort is om alleen maar te werken. Ik ga vaker uit eten of een avond op de bank hangen. En nee, de tv heb ik niet de deur uit gedaan. Ik wil af en toe nog wel kunnen Netflixen.’

Is je boek een soort handleiding?

‘In mijn boek deel ik mijn visie op minimalistisch leven en beschrijf ik wat voor winst je eruit kunt halen. Jezelf afvragen of je ergens daadwerkelijk gelukkig van wordt, kan ik namelijk iedereen aanraden. Je leven wordt er rustiger en waardevoller van wanneer je alleen spullen bezit die essentieel zijn en de dingen doet die je gelukkig maken. Daarnaast is mijn boek een verkapte manier om de aarde groener te maken. Ik vind het waardevol als ik mensen kan inspireren zuiniger te gaan leven en daardoor verspilling tegen te gaan.’

Wat staat er de komende tijd op de planning?

‘Ik richt me nu voornamelijk op mijn bedrijf Atelier Raconteur. In mijn atelier verkoop ik interieuraccessoires die ik maak van oude spullen. Daarnaast ben ik bezig met het slopen en renoveren van huizen, tuinen, winkels en horecagelegenheden. Komende winter hoop ik weer iets moois te mogen verbouwen in het buitenland, zoals een oude boerderij. Dat zijn de leukste klussen. Het is vaak een enorme uitdaging en het uiteindelijke resultaat geeft een enorme kick. Ik reis nu een stuk minder, maar door dit soort projecten kom ik alsnog op de mooiste plekken.’

Beeld: Jesaja Hizkia