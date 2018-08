Even bellen met Fresku: ‘Ik heb nog nooit zo veel pijn gevoeld als toen Rayaan in het ziekenhuis lag’

Want: de rapper heeft een single uitgebracht over de periode dat zijn zoontje Rayaan ernstig ziek was.

Tekst: Jamie Jansen

Hoe was de afgelopen tijd voor je?

‘Ik heb veel pijn in mijn leven gevoeld, maar nog nooit zo extreem als toen Rayaan in het ziekenhuis lag. Hij is nu weer thuis en het gaat beter, maar hij zal de rest van zijn leven medicijnen moeten blijven slikken. Wat hij precies heeft wil ik liever niet zeggen, dat vind ik te privé. Maar het is iets neurologisch.’

Op Instagram vroeg je je volgers voor hem te bidden. Welke rol speelde het geloof in deze moeilijke periode?

‘Ik heb dat mensen uit een soort paniek gevraagd. Je kunt op dat moment als vader niks doen, je staat machteloos. Ik ben een spiritueel persoon en geloof dat liefde sterk is en alles overwint. De steun en liefde die we kregen, was voelbaar en dat heeft uiteindelijk zijn werk gedaan. Vlak nadat Rayaan was opgenomen in het ziekenhuis trok hij blauw weg en stopte zijn ademhaling. Op dat moment liep toevallig de arts die in zijn aandoening is gespecialiseerd langs. Als dat niet was gebeurd, had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Ik geloof dat het zo heeft moeten zijn.’

Je hebt besloten de opbrengst van het nummer aan het Ronald McDonald Fonds te schenken. Waarom?

‘Vlak daarna werd Rayaan overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en konden wij als gezin terecht in een Ronald McDonald Huis, inclusief mijn twee dochters. Dat heeft voor veel rust gezorgd. De medische zorg in Nederland is heel goed geregeld, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat er nog zo veel meer bij komt kijken. Ik hoefde niet meer steeds van plek naar plek te rijden om hen op te halen. Het was allemaal een stuk minder hectisch en er viel een last van mijn schouders. Ik kan niet omschrijven wat zij voor ons hebben gedaan. Dit is het minste wat ik terug kan doen.’

Op welke manier heeft het schrijven van het nummer je geholpen?

‘Ik schreef het voor Rayaan, maar ook zeker voor mezelf. Ik moest natuurlijk sterk zijn voor mijn twee dochters, schrijven was mijn enige uitlaatklep. Op die manier kon ik even naar binnen keren en mijn gevoelens onder woorden brengen.’

Na zo’n hectische periode doe je het waarschijnlijk even rustig aan. Of ben je alweer bezig met nieuwe dingen?

‘Ik ben een theatershow en een nieuw album aan het schrijven. Werk is afleiding en een soort therapie. In mijn theatershow, die in januari begint, ga ik zeker dingen uit de afgelopen periode verwerken. Het wordt een show met serieuze verhalen, afgewisseld met grappen en muziek. Mijn nieuwe album verschijnt in maart.’

Fresku’s single Mijn zoon is nu verkrijgbaar.

