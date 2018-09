Even bellen met Maarten Heijmans: ‘Ik speel het liefst een onaangenaam personage’

Want: de acteur maakt vanaf 13 september zijn opwachting als bad boy in seizoen 2 van Klem.

Je zit in het tweede seizoen van Klem. Vertel!

‘Ik ben een nieuw personage. Ik speel de vriend van Laura, de zeventienjarige dochter van Hugo, gespeeld door Barry Atsma. Laura’s vriendje is 34, dominant en narcistisch. De situatie is nogal lastig te verkroppen voor haar vader. Een soort interessante What if…? Wat als je dochter thuiskomt met een heel foute gast? Fascinerend om te zien wat dat met je doet als vader.’

Hoe was het om die rol te spelen?

‘Ik speel het liefst een onaangenaam personage. Het is niet leuk om alleen maar de goedzak uit te hangen. Heerlijk om zo’n foute man te spelen, daar is trouwens ook een hip woord voor: toxic masculinity oftewel giftige mannelijkheid. Ik vind het zelf een beetje een onzinterm, alsof het betekent dat mannelijkheid per definitie giftig is. Ik denk dat er kwaad zit in mannen én in vrouwen. Die modetrend van tegenwoordig om alles onder geslacht, identiteit, geloof of afkomst te scharen, vind ik heel truttig en het wekt verdeeldheid op. Maar goed, dat is een ander onderwerp waarover we het verder niet hoeven te hebben.’

Wat is je droomrol?

‘Ik zou graag nog eens Michael Jackson willen spelen. Dat heb ik ooit al eens een beetje gedaan in De gelaarsde poes als Michael-typetje. Dichter bij Michael Jackson ga ik denk ik niet komen.’

Je acteert, zingt, won een Emmy voor je vertolking van Shaffy; is er iets wat je echt níet kunt?

‘Klussen. Ik heb net een nieuw huis gekocht in Amsterdam en het klussen gaat me totaal niet goed af. Zo lukt het me niet eens een tv op te hangen, bij het boren ging het al mis. Nu moet ik weer naar de Praxis om die gaten te vullen. Ik ben te eigenwijs om hulp te vragen, net als bij alles in het leven wil ik het zelf kunnen. Oefenen, oefenen, totdat het lukt en je er goed in wordt.’

