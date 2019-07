Even bellen met dj Mike Williams: ‘Ik ben eigenlijk niet zo’n feestbeest’

Want: de 22-jarige dj staat op 26 juli op het hoofdpodium van Tomorrowland.

Ben je druk met de voorbereidingen?

‘Ik zit al een paar weken in de studio. Ik heb eerder op het festival gestaan, maar dat ik nu ben gevraagd voor de main stage is wel echt next level. Ik wil iets goeds neerzetten. Tiësto heeft lang geleden, als een van de eersten, mijn nummers gedraaid tijdens zijn set op het hoofdpodium van Tomorrowland. Het is wel heel gaaf dat ik er een paar jaar later mijn eigen set mag draaien.’

Over Tiësto gesproken: je werd door hem ontdekt. Hoe ging dat?

‘We hebben elkaar een paar jaar geleden op ADE ontmoet en nummers uitgewisseld. We zijn via WhatsApp en de mail aan de praat geraakt en stuurden elkaar muziek. Hij was enthousiast en heeft mijn eerste single, Sweet & sour, onder zijn label uitgebracht. We hebben nu door onze drukke schema’s wat minder contact, maar spreken elkaar nog geregeld over muziek. Er komt binnenkort nog een plaat van mij bij zijn label uit.’

Wie is je grote voorbeeld in de muziekscene?

‘Ik speel al van jongs af aan piano. Wat Avicii allemaal deed met pianomelodieën vond ik daarom altijd heel vet. En wat Tiësto doet natuurlijk ook. Met KSHMR zou ik wel een keer in de studio willen zitten om muziek te maken. Hij is een heel goede producer en heeft veel bekende platen gemaakt, zijn nummer Secrets bijvoorbeeld is al 195 miljoen keer bekeken op YouTube. Veel mensen weten helemaal niet dat hij achter die nummers zit.’

Je reist de hele wereld rond en bent constant op feestjes, ben je zelf ook een feestbeest?

‘Helemaal niet. Ik ben niet zo’n festivalganger. Als ik thuis en vrij ben, vind ik het leuker om met vrienden de kroeg in te duiken. En op tour maak ik genoeg leuke feestjes mee.’

In een van je vlogs vertelde je dat het publiek overal ter wereld anders is. Hoe verschillen ze dan?

‘Nederlanders zijn best nuchter. Zo van: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ze staan niet uitbundig mee te springen of te dansen, terwijl ze het misschien wel heel leuk vinden. In Japan of Duitsland is dat al heel anders. Daar zijn ze heel energiek en enthousiast.’

Je zus is je foto- en videograaf, hoe is het om samen te werken met familie?

‘Heel fijn. We hebben een hechte band. Ik ben heel blij dat we dit samen doen en dat ik altijd familie in de buurt heb. Natuurlijk hebben we ook weleens onze momentjes, maar over het algemeen kunnen we goed met elkaar opschieten.

Even bellen met’ is afkomstig uit VIVA 28-2019. Deze editie ligt vanaf 10 juli in de winkel of kun je hieronder online bestellen.