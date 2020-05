Joy Wielkens: ‘In het echte leven ben ik de eeuwige vrijgezel’

Deze week belden we even met Joy Wielkens, want: de actrice (39) speelt in de nieuwe dagelijkse dramaserie ‘Dertigers’.

Hoe gaat het met je?

‘Soms word ik wakker en denk ik: wat is er ook alweer? Dan komt het besef: oja, corona. De situatie went. Ik repeteer een voorstelling op anderhalve meter afstand. Met vrienden ga ik soms wandelen, voor de rest is het wel stil. Gelukkig was Dertigers al heel lang geleden opgenomen.’

Waar gaat de serie over?

‘Het is een Nederlandse remake van een Vlaamse serie over een vriendengroep die elkaar kent uit hun studietijd. Nu, tien jaar later, heeft iedereen een heel ander leven: de een is carrièretijger, de ander is de eeuwige vrijgezel. Sommigen gaan scheiden, anderen krijgen kinderen. Ik speel Nora. Ze heeft medicijnen gestudeerd en werkt als hartchirurg. Zonder te spoileren: door een traumatische gebeurtenis heeft ze behoefte aan vastigheid, structuur en duidelijkheid. Ze heeft een relatie en is rustig; ze is de rots in de branding voor de vriendengroep.’

Hoe zit dat bij jou?

‘In het echte leven ben ik de eeuwige vrijgezel. Wel heb ik net als Nora slaapgebrek, maar dat ligt meer aan het vele werken of normaliter de sociale verplichtingen. Als je jong bent, denk je dat je voor altijd elk weekend in de kroeg staat met je hele vriendengroep, maar dat is gewoon niet zo. Het is al moeilijk om één keer in de drie maanden uit eten te gaan, en zelfs dán moeten er mensen voor tien uur naar huis (want: borstvoeding, oppas aflossen, slaap inhalen). Dat vind ik helemaal niet erg hoor. Dat hoort er gewoon bij.’

En op liefdesgebied?

‘Ik heb goede moed dat ik weer een partner tegen het lijf loop. Ik heb veel liefdes gekend, ware liefdes zelfs, maar die waren gewoon niet voor altijd. Als de kroegen weer opengaan, ga ik weer daten. Daar heb ik zin in!’

Dertigers is van maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.

