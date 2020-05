Katja Schuurman: ‘Ik ben het levende voorbeeld van ‘beter laat dan nooit’’

We belden even met Katja Schuurmand, want: in het tweede seizoen van Beter laat dan nooit neemt de presentatrice het stokje over van Olcay Gulsen.

Hoe gaat het met je?

‘Goed, maar ik ben wel heel moe door mijn zwangerschap. Ik vind het daarom niet alleen maar erg dat mijn projecten zijn uitgesteld door corona. Begrijp me niet verkeerd: het is een verschrikkelijke periode voor veel mensen, zeker voor degenen die ziek zijn of geen geld kunnen verdienen. Ik hoop dan ook dat het zo snel mogelijk voorbij is. Maar ik ben gezond en doe het rustig aan. In het begin vroeg ik me wel af: ben ik als zwangere vrouw kwetsbaarder voor het virus? Maar dat lijkt vooralsnog niet het geval. Gelukkig was Beter laat dan nooit al opgenomen voor de corona-uitbraak.’

Wat gaan we zien in het programma?

‘Ik ga met vier mannen op leeftijd op reis. We werken hun bucketlists af, doen dingen die ze altijd al wilden doen, maar waarvoor ze dachten ‘te oud’ te zijn. Van een luchtballonvaart tot parasailen. Van piramides bezoeken in Mexico tot en met in een oude auto door Havana rijden. Ondertussen hebben we mooie gesprekken over de zin van het leven en de keuzes die zij hebben gemaakt. En we hebben heel veel lol samen. Het programma straalt veel levenslust en plezier uit.’

Heb je er iets van geleerd?

‘Je moet altijd nieuwsgierig blijven, nieuwe dingen willen leren. Dat houdt je jong, blij, vitaal en gelukkig. Er zijn zo veel mensen die de eerste twintig, dertig jaar van hun leven nieuwe dingen blijven doen. Daarna wordt het vaak een herhaling van zetten. Dat is zonde, en super saai eigenlijk.’

Wat staat er op jouw bucketlist?

‘Voor de tweede keer zwanger worden was een grote wens. Ik ben het levende voorbeeld van ‘beter laat dan nooit’: zwanger worden

op je 45e is bijzonder. Het gaat me prima af, het zwanger worden en de zwangerschap zelf gaat allemaal heel natuurlijk. Behalve dus dat ik moe ben, maar dat had ik ook tijdens mijn vorige zwangerschap, tien jaar geleden. Ik heb geleerd mijn eigen koers te varen. Ik kies voor geluk boven de mening van anderen.’

Even bellen met’ is afkomstig uit VIVA 20-2020. Deze editie ligt t/m 19 mei in de winkel of kun je hieronder online bestellen.