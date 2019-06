Want: Solo reizen, haar tweede boek over op vakantie gaan in je eentje, komt op 12 juni uit.

Hoe was jouw eerste soloreis?

‘Die duurde tweeënhalve maand. Ik begon in Mongolië en ben via China, Nieuw-Zeeland en de Cookeilanden naar San Francisco gegaan. Het was een sprong in het diepe. Ik ging totaal onvoorbereid weg en had nog nooit gereisd, laat staan in mijn eentje. Ik zou het niet aanraden om meteen naar een ingewikkeld land als Mongolië te gaan. Veel mensen vinden het spannend om in hun eentje te reizen. Zeker als je in het dagelijks leven ook niet veel in je eentje doet, raad ik je aan om klein te beginnen. Naar Parijs bijvoorbeeld of een leuke stad in België. Dan kun je wennen aan het alleen zijn.’

Reis je altijd alleen?

‘Eigenlijk wel. Als journalist ga ik weleens op persreis met andere journalisten, maar dat is werk. Ik heb nog nooit gebackpackt met iemand anders. Dat is nu ook wel een bewuste keuze. Ik heb daar inmiddels mijn eigen manier in gevonden. Mijn vrienden zijn de allerleukste van de wereld, maar ik kan niet iemand bedenken met wie ik op mijn manier zou kunnen reizen. Ik vind het heerlijk in mijn eentje.’

Is er ook iets niet leuk aan alleen reizen?

‘Het enige nadeel is dat je geen hotelkamer kunt delen en zo de kosten kunt splitten. In je eentje is het allemaal wat duurder, daarom boek ik altijd hostels. Ik slaap prima voor 5 euro per nacht in een hostel, dat maakt mij geen bal uit. De slaapzalen zijn gezellig en in hostels ontmoet je gelijkgestemden en kun je reisvrienden maken.’

Heb je weleens een blunder gemaakt tijdens een reis?

‘Zo veel, maar dat hoort erbij. Ik heb vluchten gemist, omdat ik op het verkeerde vliegveld stond of bij de verkeerde gate. Zo dom. Ik heb ook een keer gehad dat ik mijn paspoort bij de receptie van een hotel had afgegeven, dat moest. Toen ik drie dagen later wilde uitchecken, beweerden ze dat ik de kamer had gesloopt en moest ik 500 euro betalen als ik mijn paspoort terug wilde. Een wijze les: geef nooit je paspoort af.’

Wat is jouw ultieme reistip?

‘Mijn boek lezen natuurlijk! En neem een dagboek mee. Dan heb je toch een reismaatje bij je en heb je wat te doen als je je verveelt.’

