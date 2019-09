Even bellen met Malou Petter: ‘Juist omdat het maar een halfjaar is heb ik uiteindelijk volmondig ja gezegd’

Want: ze stapt tijdelijk over van het Jeugdjournaal naar het NOS Journaal.

Wilde je altijd al bij het NOS Journaal werken?

‘Na twee jaar verslaggeven en presenteren zat ik wel na te denken over wat ik hierna zou willen doen. Niet dat ik het idee had dat ik weg moest bij het Jeugdjournaal, maar je gaat toch een beetje nadenken over de toekomst. Bij het NOS Journaal was een tijdelijk tekort aan verslaggevers en dit wilden ze intern oplossen, zodoende hebben ze mij benaderd. Dat verraste mij heel erg en ik moest er ook wel even over nadenken. Maar eigenlijk is het ook een fijne mogelijkheid om te kijken wat ik ervan vind. Juist omdat het maar een halfjaar is. Daarom heb ik uiteindelijk volmondig ja gezegd.’

Hoe is het om nu die overstap te gaan maken?

‘Als verslaggever zie ik het journaal toch wel als een van de hoogst haalbare dingen. Het is het journaal waar ook ik nog altijd mijn nieuws vandaan haal. Het idee dat ik degene ben die nu het nieuws naar de mensen gaat brengen, is wel gek. Ik vind het ook spannend. Het moet meteen goed en kloppend zijn, want mensen leven door onze reportages mee met gebeurtenissen. Ze zijn verontwaardigd of geraakt door wat ze te zien krijgen. Dat is de magie van televisie.’

Wat is het bijzonderste item dat je tot nu toe gemaakt hebt?

‘Begin dit jaar ben ik naar Lesbos geweest om een reportage te maken over de vluchtelingenkampen. Dat was indrukwekkend maar ook heel heftig. We wisten van tevoren niet of we Moria (het grootste vluchtelingenkamp, red.) in mochten, dus zijn we er op goed geluk naartoe gegaan. Uiteindelijk bleek dat mensen juist wilden dat we kwamen filmen om te laten zien hoe erg de omstandigheden zijn. Een vrouw, die haar man verloren had, pakte mijn handen vast en vroeg me om voor haar te bidden. Dan zie je gewoon puur verdriet. Dat is iets wat ik niet ga vergeten.’

Wie zou je nog graag een keer interviewen?

‘Ik wilde altijd al heel graag de prinsesjes interviewen, maar dat is me nog niet gelukt. Officieel doen zij geen interviews tot ze achttien zijn, maar ik weet wel dat ze fan van het Jeugdjournaal zijn. Ze herkennen ons ook als we ergens in de menigte staan.’

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

‘Ik hoop wel dat ik nog minstens vijf jaar kan doen wat ik het leukst vind en dat is interviewen en mooie verhalen maken. En in mijn stoutste dromen zou ik wel een talkshow willen.’

