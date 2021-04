Even bellen met Marion Pauw. Want: op 3 mei verschijnt Marion Pauw haar nieuwe thriller Vogeleiland.

Kun je iets vertellen over je nieuwe boek?

‘Vogeleiland gaat over een vijftienjarig meisje dat is weggelopen van huis en daarna spoorloos is verdwenen. Haar zusje Nicole blijft achter en houdt daar een enorm trauma aan over. Nicole heeft geleerd om zich in te schikken. Vooral niet moeilijk doen, want haar ouders hebben het al moeilijk genoeg. Om een nieuw leven te beginnen, verhuist ze naar Spanje – waar ik zelf ook deels woon. En dan gebeurt er iets waardoor Nicole het vermoeden krijgt dat haar zus toch nog in leven is en dat zet alles weer op zijn kop.’

Wat was de inspiratie voor dit boek?

‘Mijn man en ik hadden een huis in Spanje gekocht en ik wilde er graag heen, maar hij kon niet mee vanwege zijn werk. En omdat het huis hartstikke afgelegen ligt, durfde ik niet alleen te gaan. Dat vond ik zo stom van mezelf dat ik tóch op het vliegtuig ben gestapt. De eerste week lag ik in bed te trillen van angst;

ik moest slaappillen nemen om te kunnen slapen. Maar ik heb wel die angst overwonnen en dat kon ik meteen in mijn boek gebruiken. Mijn tweede inspiratiebron is de familie uit Ruinerwold. Ik vond het zo fascinerend dat er mensen helemaal los van de samenleving leven, ik wist meteen: daar zit een boek in. Uiteindelijk heb ik die twee elementen in elkaar gevlochten: mijn eigen verhaal in Spanje en het Ruinerwold-gegeven.’

Is je manier van schrijven door de jaren heen veranderd?

‘Vooral mijn manier van werken is veranderd. Een tijd geleden was ik het schrijven zat

en dacht ik: ik hou ermee op. Ik zette mezelf heel erg onder druk en dwong mezelf om achter mijn bureau te blijven zitten, al kwam er geen woord meer uit. Inmiddels heb ik mezelf ontslagen van het ‘moeten’ en vind ik het weer fantastisch. Ik schrijf nu vanuit inspiratie en plezier, en zodra ik weerstand voel, stop ik er meteen mee en ga ik iets anders doen. De zin om te schrijven komt altijd vanzelf wel weer terug.’

Er wordt nu gewerkt aan een Amerikaanse serie gebaseerd op je bestseller Daglicht. Kun je daar iets meer over vertellen?

‘Het leuke is dat de cast voor een groot deel Aziatisch is. De schrijfster van de serie is zelf van Aziatische komaf en heeft haar eigen culturele achtergrond erin verwerkt. Ik moest even wennen aan het idee, maar dacht al snel: let’s go. Daardoor is het ook zo bijzonder geworden, want het is een hele gekke mix geworden tussen mijn eigen verhaal en haar verhaal. Het is fantastisch om dit mee te mogen maken.’

