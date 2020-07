Even bellen met: Nadja Hüpscher. Want: de actrice schreef het boek Geluk is met een k over de periode dat er bij haar man kanker werd geconstateerd.

Hoe is het met je?

‘Goed. Mijn man ziet er gelukkig weer hetzelfde uit als voorheen, met haar en een normale kleur op zijn gezicht. Met mij en de jongens is ook alles weer oké.’

Waarom vond je het belangrijk om dit boek te schrijven?

‘Vanaf het eerste bezoek aan het ziekenhuis heb ik alles opgeschreven, omdat ik niets wilde vergeten. De kinderen − ze waren toen zes en zeven jaar − vroegen steeds of papa dood zou gaan en ik kon daar geen antwoord op geven. Door het op te schrijven, zouden we er later misschien over kunnen praten. Als ik wel de juiste woorden zou hebben. Daarnaast schreef ik dit boek voor anderen. Toen ik behoefte had aan lotgenoten, vond ik niks over gezinnen en kinderen. En over hoe partners dit doen. Ik hoop dat ons verhaal anderen kan helpen. Net als het mij hielp tijdens het schrijven. Ik dacht: als het ergens staat, is het iets, naast alleen maar ziekte en ellende. Dan kun je het teruglezen en erover nadenken. Mijn man is ook heel blij dat het boek er is. Vooral voor de kinderen, zodat ze het geheel in een ander perspectief kunnen zien als ze wat ouder zijn. De jongens zijn vooral trots. Ze hebben elkaar er uit voorgelezen. Al zeiden ze wel bij elke zin dat ze dat écht niet hadden gezegd, haha!’

Een heftig thema, maar toch de titel Geluk is met een k. Waarom?

‘Mijn zoontje troostte me met de woorden: na ongeluk komt geluk. Geluk is met een k. Ongeluk schrijf je met ng. En de k komt ná de g in het alfabet.’ Daarnaast betekent het dat er in een periode met ziekte ook veel moois is. Men denkt dat je in een horrorfilm terechtkomt, maar dat is niet zo. Er kwam ook veel goeds van. Vriendschap bijvoorbeeld. Zonder vrienden was het me niet gelukt te blijven functioneren.’

Wil je in de toekomst meer gaan schrijven?

‘Ja. Ik werk momenteel aan een serie die volgend jaar gedraaid gaat worden. En ik zou nog wel graag een korte film en uiteindelijk een speelfilm willen schrijven. Acteren blijf ik ook zeker doen. Vlak voor corona heb ik een serie afgerond. Die komt in december op tv. Meer mag ik er helaas nog niet over vertellen.’

