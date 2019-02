Nicole Bus: ‘Zonder mijn relatie met God zou dit alles niet zijn gebeurd’

We belden even met Nicole, want: de zangeres (29) tekende een deal bij de platenmaatschappij van Jay-Z. Met You heeft ze nu een hit in Amerika.

Goed bezig! Hoe kwam Jay-Z bij jou uit?

‘Ik won een internationale songwriter contest en mocht daarom samenwerken met Amerikaanse hiphopproducer Needlz. Supergaaf, want hij produceert bijvoorbeeld voor Bruno Mars, Drake, Cardi B en Lil Wayne. We hadden tijdens de sessie een enorme klik. Na afloop vroeg hij me of ik het leuk vond om meer met hem samen te werken, los van de reis. Vier jaar lang vloog ik af en aan naar Atlanta, waar we samen de studio indoken. Uiteindelijk vond Roc Nation mij via de snippets op zijn Instagram.’

Heb je persoonlijk contact gehad met Jay-Z?

‘Nog niet! Wel met zijn beste vriend, Ty Ty. Maar het gaat zeker gebeuren. Toch focus ik me niet op de ontmoeting, ik wil vooral lekker muziek uit gaan brengen. Nuchtere Hollander die ik ben.’

Van je zestiende tot je twintigste leefde je als zwerfjongere; je geloof hielp je door deze zware tijd. Welke rol speelt religie momenteel in je leven?

‘Zonder mijn relatie met God zou dit alles niet zijn gebeurd, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ik maakte in 2011 een lijstje met dingen die ik wilde bereiken, en kan inmiddels bijna alles afstrepen. Dat is voor mij het bewijs dat er een God is. Natuurlijk heb ik keihard gewerkt, maar het bidden en de communicatie met God is voor mij een rode draad geweest.’

Je verhuist binnenkort naar Amerika. Hoe hooggespannen zijn je verwachtingen?

‘Ik ga samen met mijn beste vriendin, met wie ik al zeven jaar samenwerk. Alles is voor ons geregeld: tickets, verblijfsvergunningen, een mooi appartement in LA, een leuk autootje. Zon, zee, strand; wat wil je nog meer? Toch woon ik liever in Amsterdam. In Nederland kan ik rustig naar de Appie, een praatje maken met mijn buurvrouw. In Amerika kijk ik als getinte vrouw toch beter uit.’

Wat kunnen we de komende tijd allemaal van je verwachten?

‘De videoclip van You – het liefdesnummer dat ik schreef met referenties naar donkere iconen van vroeger en nu – komt binnenkort uit, en mijn volledige album zit al in het mixproces. Wat het me allemaal gaat brengen is nog een verrassing, maar ik hoop over een paar jaar in Nederland terug te komen met een Grammy in m’n hand. Dat is voor mij de heilige graal.’

