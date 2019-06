Even bellen met, want: de rapper, ook wel bekend als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig, brengt op 28 juni zijn soloalbum uit.

Je vrouw Coco was de inspiratie voor je solodebuut, wat was je inspiratie voor ?

‘Ook weer de liefde, mijn vrouw en kinderen. Als je het voorrecht hebt om een gezond klein leven in je huis mee te maken, krijg je op dagelijkse basis nieuwe inzichten mee. Het ouderschap heeft mijn leven compleet veranderd. Mijn prioriteiten zijn verschoven. Je bent verantwoordelijk voor heel breekbare en fragiele levensvormen die extreem veel op je lijken. Als je daar dag in dag uit mee bezig bent, kun je niks anders dan veranderen. Het geluk en de warmte van een thuis en een jong gezin, dat was mijn inspiratie.’

Is de Pepijn die we horen in nummers van De Jeugd van Tegenwoordig heel anders dan die op dit soloalbum?

‘Ik spreek altijd vanuit mezelf, maar als ik met mijn producer Benny werk, is het vaak wat kleiner en persoonlijker. Maar dat maakt wat ik doe met De Jeugd niet minder oprecht.’

Je schrijft ook boeken en columns. Is dat heel anders dan het schrijven van liedjes?

‘Al mijn teksten gaan over mijn leven. Maar het is wel een heel andere discipline wanneer ik een boek of column schrijf. Het is hetzelfde als waterpolo en langeafstandzwemmen. Je doet het allebei in een zwembad, maar het zijn twee totaal verschillende dingen.’

Een nieuw boek, een nieuw album en een derde kind op komst. Hoe hou je de balans tussen je werk en je privéleven?

‘Werk en privé loopt bij mij heel erg door elkaar. Soms ben ik veel buiten de deur en pas laat thuis. Maar er zijn ook periodes waarin ik lekker thuis vader kan zijn.’

Is er een andere rapper met wie je graag een nummer zou willen maken?

‘Met de meeste artiesten die ik tof vind, heb ik al in de studio gezeten. Het is altijd leuk om met anderen muziek te maken, maar met mijn eigen mensen blijft het leukst. Met Snoop Dogg wil ik wel een nummer maken. Dat lijkt me sick.’

Is er nog iets wat je graag zou willen maken?

‘Een speelfilm. Dat wil ik van A tot Z bedenken. Het verhaal, de acteurs en de muziek erbij. Ik heb nu alleen nog geen flauw idee hoe of wat.’

