Want: Noor de Groot (32) heeft haar eerste boek uitgebracht: Queen of Jetlags.

Hoe kwam je op het idee voor dit boek?

‘Alles wat ik doe is online, maar ik wilde graag ook een fysiek aandenken hebben aan deze tijd. Mijn boek is eigenlijk een plakboek met herinneringen. Ik leg ook uit hoe ik mijn foto’s maak en bewerk. Daar hoop ik beginnende influencers mee te inspireren. Ik wil vooral laten zien dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Juist het uniek zijn geeft je volgers. Ik volg zelf ook het liefst mensen die zichzelf zijn.’

Wat hoop je dat lezers uit je boek halen?

‘Ik krijg dagelijks vragen van volgers die zich afvragen hoe ze groot kunnen worden op Instagram en waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Zelf ben van niks naar bijna 1 miljoen volgers gegroeid. Queen of Jetlags is begonnen als hobby. Mijn vriend is dj en reisde veel voor zijn werk. Als ik met hem meeging, legde ik alles vast. Die foto’s deelde ik toen nog op een blog. Zeven jaar geleden kon ik er nog geen geld mee verdienen. Nu is Instagram big business. Ik wil anderen laten zien dat je je dromen kunt bereiken als je het graag genoeg wilt.’

Hoe was het om een boek te maken?

‘Alles wat ik online post, voelt heel vluchtig. Een boek is tastbaar. Daar krijg ik wel een beetje de zenuwen van, eigenlijk. Dit is gewoon compleet anders.’

Kunstliefhebbers waren niet blij met een foto die je hebt gemaakt voor de Nachtwacht. Hoe ga je om met dat soort kritiek?

‘Ik neem het niet al te serieus. Als je veel van jezelf deelt, is het logisch dat mensen daar wat over te zeggen hebben. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is heel makkelijk om online kritiek te leveren, maar vaak missen mensen de context. Als je weet dat ik museologie heb gestudeerd en dat kunst een passie van mij is, is de foto in het Rijksmuseum veel beter te plaatsen. Er wordt van mij gedacht dat ik de hele dag in koffietentjes zit en daar foto’s van maak, maar mensen weten niet hoe lang ik bezig ben met het schieten en bewerken van mijn foto’s. Ik probeer met mijn foto’s echt een verhaal te vertellen en een gevoel mee te geven.’

