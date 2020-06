Even bellen met: De sekszusjes. Want: zussen Krista (29) en Marcelle (28) Arriëns wonnen vorige week The Best Social Award voor Beste YouTube-serie.

Hoe gaat het met jullie?

‘Goed, we zijn superblij. De uitreiking van The Best Social Award was spannend en natuurlijk compleet anders vanwege het coronavirus. We zaten in onze eigen studio en keken via een livestream. We hadden echt niet verwacht dat onze serie met zo’n mega overwinning (42% van de stemmen, red.) zou winnen.’

Hoe ontstond het idee voor jullie serie?

‘In onze seksuele ontwikkeling hebben we dit geluid, zoals wij zussen er nu met elkaar over praten, nooit gehoord. We vinden dat seksuele voorlichting in Nederland tekortschiet, juist omdat de meest essentiële dingen – zoals gevoel – worden overgeslagen. Met De sekszusjes tv hopen we dat we meer bewustzijn rondom seks kunnen creëren, en dan niet alleen bewustwording van het deel over veilige seks en soa’s. Wat is nou seks waar je hele lichaam voor openstaat? En wat is seks waar je niet van geniet? We hopen dat mensen zich herkennen in de onderwerpen die we bespreken en er zelf ook meer over gaan praten.’

Wat zijn jullie plannen hierna?

‘We hopen dat we samen met de VPRO een derde seizoen van de serie mogen maken. In het najaar komt er een theatervoorstelling, waarbij thema’s als schaamte en kwetsbaarheid centraal staan. Ook gaan we dieper in op het verschil tussen denken en voelen tijdens seks. Met het uitwerken van die onderwerpen en het voorbereiden van de show vullen we nu onze dagen. We zijn de hele dag bezig met het schrijven van het script. Dat doen we los van elkaar, ieder in ons eigen huis. Vervolgens bespreken we het samen met de regisseur via Zoom. Helemaal coronaproof.’

En na de theatervoorstelling?

‘Uiteindelijk dromen we van De sekszusjes-tv als standaard voor seksuele voorlichting op middelbare scholen. Dan zouden we direct in contact staan met tieners, de groep die we het meest willen bereiken. Hoe cool zou het zijn als ons programma te zien is op alle scholen? Dat zou echt een droom zijn.’

De afleveringen van De sekszusjes tv zijn te zien op het YouTube-kanaal van NPO3.

