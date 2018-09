Want: de actrice speelt in de serie ANNE+, die op 30 september in première gaat op het Nederlands Film Festival.

Waar gaat de serie over?

‘Over Anne’s turbulente liefdesverleden. Elke aflevering is een terugblik waarin de relatie met een van haar ex-vriendinnen centraal staat. Ik speel de biseksuele Janna. Ze ziet Anne als een leuk tussendoortje en als Anne haar confronteert met haar geslotenheid gaan ze uit elkaar. Ik kon me goed in haar rol verplaatsen omdat ik zelf, toen ik begin twintig was, ook veel uit ben geweest en de lesbische scene heb ontdekt.’

Vind je het belangrijk dat er meer lesbische rolmodellen komen?

‘Het is toch bizar dat ANNE+ de eerste Nederlandse lesbische serie ooit is? Ik kan me nog goed mijn eerste ‘gay ervaring’ herinneren. Ik was vijf. Mijn moeder had een poster van model Cindy Crawford op de wc hangen en ik legde bij elk toiletbezoek mijn hand op haar kont. Het heeft lang geduurd voordat ik erachter kwam dat ik lesbisch ben. Ik dacht dat iedere vrouw weleens op vrouwen viel, maar dat het normaal was om relaties met mannen te hebben. Met deze serie willen we laten zien dat het oké is om lesbisch te zijn.’

Hoe vind je dat het gesteld is met de homotolerantie in Nederland?

‘Het idee bestaat dat homo- en biseksualiteit worden geaccepteerd, maar ik merk juist het tegenovergestelde. Toen ik nog in Rotterdam woonde en met mijn toenmalige vriendin hand in hand over straat liep, werden we geregeld uitgescholden of zaten mannen aan onze billen. Nu ik in Amsterdam woon is dat minder, maar ik krijg nog vaak opmerkingen van mannen als: ‘Je hebt waarschijnlijk nog nooit een goede man gehad.’ Ik hoop dat het voor de generatie die nu opgroeit beter wordt.’

Je bent ook professioneel bartender. Hoe is dat zo gekomen?

‘Omdat het na de Toneelschool lastig was om aan de bak te komen, werkte ik ook in de horeca. Onlangs won ik het NK Bartending en ik geef ook cocktailtrainingen. Maar acteren blijft mijn grootste passie. Komend seizoen ben ik te zien in de nieuwe politieserie DNA op SBS6. Mijn grootste droom is om ooit een solovoorstelling te maken.’

